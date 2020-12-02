巷仔內／重蹈覆轍牛肉麵風波　蘇內閣敗在口舌之爭

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巷仔內／重蹈覆轍牛肉麵風波　蘇內閣敗在口舌之爭

記者鄭宏斌/特稿

calendar_today2020-12-02 13:14:30

▲行政院長蘇貞昌在綠委的護駕中成功施政報告。（圖／記者呂炯昌攝）
▲行政院才剛平息「牛肉麵風波」，現在又遭信功實業董座「打臉」，蘇貞昌在萊豬大戰中連連失分，敗在口舌之爭。（圖／記者呂炯昌攝）
距離蔡政府開放萊豬的日子只剩下不到1個月，這場萊豬大戰，朝野也打了3個月，不過，最近蘇貞昌內閣卻連連失分。11月中旬才剛爆發「牛肉麵風波」，丁怡銘因失言而辭職下台，行政院折損一位發言人，至今遺缺都尚未補上，行政院長蘇貞昌又在立院答詢時扯到屏東的肉品公司「信功實業」，指稱信功支持政府的政策，而信功為了自清、發出聲明打臉蘇貞昌，讓行政院又亂了陣腳，難道蘇內閣沒有從「牛肉麵風波」中學到教訓？
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上次丁怡銘為了打臉台北市長柯文哲，在行政院院會記者會上指稱，今年的台北市牛肉麵節冠軍就是使用含萊克多巴胺的美牛，無端被捲入政治口水的皇家傳承牛肉麵馬上秀出檢驗報告，指自己用的牛肉不含萊劑。最後，不僅蘇貞昌親自帶著丁怡銘登門賠罪，結果丁怡銘還是必須下台，才暫時結束這場失言風波。
其實丁怡銘當初所言，根本不是要針對特定店家，而是想凸顯自從馬政府開放含萊劑的美牛進口之後，萊劑其實已在民眾的日常生活之中，只要在符合國際標準範圍之內，就不會對健康造成危害。

只不過，政黨之間的攻防往往砲火猛烈，一旦捲入民眾或商家，很容易造成小老百姓名譽、商譽上的損害，進一步掀起民眾對於政治人物的不諒解，而引發政治風暴。

先前蘇貞昌才告誡手下的行政團隊必須謹言慎行，沒想到言猶在耳，蘇貞昌就在國會答詢時，直接講出特定公司名稱，而後遭到該公司發出聲明反駁，顯然，蘇貞昌在和立委蔣萬安舌戰時，為了逞一時口舌之快，重蹈了「牛肉麵風波」的覆轍。

行政院好不容易才平息牛肉麵風波，結果現在又捅了另外一個蜂窩，不管行政院怎麼進行危機處理、如何解釋滅火，都已經失分，更讓國民黨一再「撿到槍」，恐怕「信功風波」又要連燒好幾天，蘇內閣已在這場萊豬大戰中進退失據。
開放萊豬進口已是勢在必行的政策，對於執政黨而言，重點在於這幾個月以來，要如何說服民眾，以及如何迎戰在野黨的攻勢。這一仗，在台美關係升溫之下，民進黨原本防守得不錯，不料卻連連敗在「失言」。既然蘇貞昌經常宣稱自己「有政府、會做事」，那就應該注重在「做事」上，而非口舌之爭。

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