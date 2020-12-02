女同事每天「飄臭味」超崩潰！男好奇問原因：我快要吐了

維持乾淨的外表、整潔的衣著，對多數民眾來說，是非常基本日常的事情，不過，也有一名男網友崩潰發文，表示有名女同事每天滿身汗臭味就算了，頭髮也油到不行，他隨後也曝光真相，表示該名女同事「連續兩個禮拜都穿同樣一套衣褲」，貼文一出，引起熱議。

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該名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己「第一次遇到那麼髒的女生」，也是第一次看到有人「連續兩個星期穿一模一樣的衣褲」，「不騙，沒換過衣服褲子，面試這一套，工作同一套」，除此之外，該名女同事的頭髮又油又臭，再加上本身的汗臭味，讓原PO崩潰「經過她旁邊都想作嘔」。

▲一名男網友在臉書社團《爆怨2公社》崩潰發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

▲面對網友提問「結果如何」，原PO也回應「有洗，但沒用沐浴乳」。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

不過，也有網友認為，「會不會人家她有10套一樣的？」、「我同一套衣服買好幾套工作服，所以我也是每天都穿一樣的衣服褲子耶」、「我也很多同款同顏色衣服褲子耶！之前還被侄子誤會我沒換衣服。雖然前面圖案不太同，不過沒仔細看，會覺得我每天穿同套衣服」、「也許是真的都同樣的衣服買很多件啊」。（編輯：郭佩蓉）