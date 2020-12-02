學校訂60元便當！國中妹一看「菜色」愣了 全場急喊母湯
學校訂60元便當！國中妹一看「菜色」愣了 全場急喊母湯
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 18:20:26
現代人生活步調忙碌，不少人都會選擇方便食用的便當來打發一餐，而便當菜色變化多元。近日，就有網友分享，國中女兒突然傳晚自習便當的照片過來，只見雞腿便當的配菜，竟然是三個小雞塊，讓她忍不住笑出來，貼文也引起網友關注。
原PO在《爆怨2公社》表示，就讀國中的女兒都會留在學校晚自習，而學校也會幫學生訂便當，沒想到的是，女兒一打開卻當場傻眼，立馬拍下菜色跟她分享，只見白飯上擺放炸雞腿，上方3格配菜均為小雞塊，完全沒有任何蔬菜，讓原PO忍不住笑虧「真的大笑，雞腿小雞塊便當嗎？」許多網友也紛紛回應，「沒比我的慘，我叫我哥買排骨便當，回來便當打開只有排骨跟白飯，連配菜都沒有」、「親子炸雞飯」、「完全沒營養的便當，而且都是油炸物，但小孩一定很喜歡」、「我家開自助餐，我包這個出去，恐怕有生命危險」、「太不營養了吧」、「學校訂的餐點長這樣？沒看錯吧」、「吃起來太乾了」。事後原PO也補充，女兒下課回家後，表示便當價格60元，而且同學們也拿到同樣配菜，紛紛以為拿錯了，老師還一度不相信。由於便當實在太經典，女兒還苦中作樂，拍照附圖傳給親友們看。（編輯：許智超）