和牛燒肉餐酒館東區回歸！超澎湃九宮格吃法老饕必嚐

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和牛燒肉餐酒館東區回歸！超澎湃九宮格吃法老饕必嚐

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-12-03 10:48:20

和牛燒肉餐酒館東區回歸！超澎湃九宮格吃法老饕必嚐
▲和牛燒肉業者宣布，將旗下餐酒品牌復刻回歸，主打9種燒肉搭配9種醬汁的品味菜色「經典燒肉饗宴」。（圖／記者黃仁杰攝）
為搶攻台北東區的餐酒商機，知名和牛燒肉業者宣布，將旗下餐酒品牌復刻回歸，主打9種燒肉搭配9種醬汁的品味菜色「經典燒肉饗宴」，以及和牛小腸創意料理，為歡慶開幕，更祭出經典燒肉饗宴買1送1，更舉辦為期3天的快閃Mini Bar，打卡評論就能免費喝日本酒深水炸彈
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乾杯 BAR 敦南店今年再度復刻回歸，有別於乾杯燒肉居酒屋大聲慶祝的熱鬧氛圍，該品牌主打迷人的餐酒體驗，紅黑的成熟色調，隱身在台北東區巷弄中的小酌場域，讓饕客們無論是在平日下班或假日，能夠到店享受一口美味、一杯微醺。
此次品牌主打下酒菜色「經典燒肉饗宴」、「極致燒肉饗宴」。集結澳洲鹽蔥牛舌、澳洲和牛上等牛五花、GETA牛五花、美國去骨牛小排、西班牙伊比利豬肋條、霜降豬、雞腿肉、牛肚與牛黃喉， 9款不同肉品，依序搭配檸檬汁、烤肉醬、蘿蔔泥椪醋醬、山葵泥、自家製七味醬、鹽昆布、梅子醬、香油藻鹽、麻辣乾碟，共9種各具特色的沾醬，從清爽品嚐到濃厚風味。

▲集結9款不同肉品，依序搭配9種各具特色的沾醬，從清爽品嚐到濃厚風味。（圖／記者黃仁杰攝）
▲集結9款不同肉品，依序搭配9種各具特色的沾醬，從清爽品嚐到濃厚風味。（圖／記者黃仁杰攝）
特別的是，燒肉及沾醬皆以九宮格餐盤呈現，需對應相同位置的燒肉及沾醬一起享用，增添了用餐的趣味性。同時推出「烈酒酒宮格」，售價僅660元，就能品酩精選日本清酒、琴酒、白蘭地、龍舌蘭等九種濃度介於25至44%的酒款，與九宮格的燒肉饗宴搭配享用，體驗豐富的餐酒樂趣。

▲「烈酒酒宮格」，售價僅660元，就能品酩精選日本清酒、琴酒、白蘭地、龍舌蘭。（圖／記者黃仁杰攝）
▲「烈酒酒宮格」，售價僅660元，就能品酩精選日本清酒、琴酒、白蘭地、龍舌蘭。（圖／記者黃仁杰攝）
為歡慶開幕，即日起至6日，凡點購經典燒肉饗宴或極致燒肉饗宴，即免費招待 1 組經典燒肉饗宴。除此之外，和牛小腸創意料理「意大利麵、麻婆豆腐、摩滋鍋、高麗菜」也嚐鮮上市，其中辛辣氣息「石鍋麻婆豆腐」，不同於台灣常見的風味，口感出奇細緻的手工豆腐，伴隨著牛小腸，淋上加入腦花熬煮、提昇滑順感的麻辣醬汁，後勁十足，香辣滋味讓人一試就上癮！

▲除此之外業者也推出4款和牛小腸創意料理。（圖／記者黃仁杰攝）
▲除此之外業者也推出4款和牛小腸創意料理。（圖／記者黃仁杰攝）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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