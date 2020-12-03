「超商不戴口罩」會被罰？男一走進愣　逛7分鐘懷疑人生

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貼文一出，網友紛紛回應「真是令人難為的問題....」、「超商進出時間太短，很多人覺得不需要吧＝＝」、「其實超商真的蠻尷尬的...有時候真的只是進去不到一分鐘」、「至少你有保護自己，現在流感季，你至少不用擔心被傳染」、「還是要戴！小心被罰」、「昨天去超商，店員都會叫客人戴了」、「戴口罩為自己不為政策啦」。
而根據現行規定，民眾在進入八大場所應佩戴口罩，若未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法由地方政府裁罰新臺幣3000元至1.5萬元，民眾要特別注意。
另外，針對網路上近日瘋傳有警察在超市門口取締未戴口罩的民眾，並且開出三千元的罰單，指揮中心也出面澄清，這是假消息，請民眾不要再隨意轉傳。強調民眾若接獲來源不明的疫情訊息，應先行查證，勿隨意散播，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，最高可開罰300萬元。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。