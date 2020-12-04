不沾鍋用多久該汰換？專家曝「判斷準則」：別為省錢傷身

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

不沾鍋用多久該汰換？專家曝「判斷準則」：別為省錢傷身

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-04 13:54:15

▲好用的「不沾鍋」早成為每家每戶必備的烹調用具。（圖／翻攝Pexels）
▲好用的「不沾鍋」早成為每家每戶必備的烹調用具。（圖／翻攝Pexels）
好用的「不沾鍋」早成為每家每戶必備的烹調用具，不過該如何判斷其汰換標準？就有主婦好奇詢問其他人的使用標準，引發熱烈討論，但其實毒物專家過去就已經給出正確的「判斷準則」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一位家庭主婦在論壇PTT上發問，自己每天都會煮晚餐，份量約是4道菜，多半是用不沾平底鍋和不沾炒鍋來料理，都搭配木鏟或塑膠鏟來翻炒，清洗時也都很小心地用海綿來洗鍋子。而原PO汰換鍋具的標準則是「煎魚會沾黏就會想換，平均兩年換一支」，卻被老公說換鍋頻率太短。
▲有家庭主婦好奇不沾鍋多久該汰換。（圖／翻攝PTT）
▲有家庭主婦好奇不沾鍋多久該汰換。（圖／翻攝PTT）
因此原PO決定上網詢問其他網友「大家都多久汰換一支不沾鍋呢？」問題一出立刻掀起熱烈回應，「1至2年左右，有3到4支不同大小的鍋子，但還是要自己觀察鍋子狀況」、「一年，為了身體好別省這種錢吧」、「兩年算夠本了」、「不沾效果衰退就換」。
過去台灣毒物學學會秘書長姜至剛就曾在節目《健康2.0》中分享不沾鍋汰換標準，「不沾鍋是鍋內塗有一層俗稱『鐵氟龍』的聚四氟乙烯不沾塗料，使用過程應避免刮傷鍋面、無水無火空燒，否則不僅會損壞鍋具，更有可能使不利健康的化學物質吃下肚；一旦鍋具損壞或露出內層，建議要立即汰換，別再繼續用」。（編輯：潘毅）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

繼續作答
您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

繼續作答
千萬票房國片，您最愛哪一部？

千萬票房國片，您最愛哪一部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀