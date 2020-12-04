不沾鍋用多久該汰換？專家曝「判斷準則」：別為省錢傷身
不沾鍋用多久該汰換？專家曝「判斷準則」：別為省錢傷身
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-04 13:54:15
好用的「不沾鍋」早成為每家每戶必備的烹調用具，不過該如何判斷其汰換標準？就有主婦好奇詢問其他人的使用標準，引發熱烈討論，但其實毒物專家過去就已經給出正確的「判斷準則」。
一位家庭主婦在論壇PTT上發問，自己每天都會煮晚餐，份量約是4道菜，多半是用不沾平底鍋和不沾炒鍋來料理，都搭配木鏟或塑膠鏟來翻炒，清洗時也都很小心地用海綿來洗鍋子。而原PO汰換鍋具的標準則是「煎魚會沾黏就會想換，平均兩年換一支」，卻被老公說換鍋頻率太短。因此原PO決定上網詢問其他網友「大家都多久汰換一支不沾鍋呢？」問題一出立刻掀起熱烈回應，「1至2年左右，有3到4支不同大小的鍋子，但還是要自己觀察鍋子狀況」、「一年，為了身體好別省這種錢吧」、「兩年算夠本了」、「不沾效果衰退就換」。過去台灣毒物學學會秘書長姜至剛就曾在節目《健康2.0》中分享不沾鍋汰換標準，「不沾鍋是鍋內塗有一層俗稱『鐵氟龍』的聚四氟乙烯不沾塗料，使用過程應避免刮傷鍋面、無水無火空燒，否則不僅會損壞鍋具，更有可能使不利健康的化學物質吃下肚；一旦鍋具損壞或露出內層，建議要立即汰換，別再繼續用」。（編輯：潘毅）