奴才搬家貓咪「鐵鍋變電鍋」　網笑：跟著進化了！

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這隻聰明到進化的喵星人小鐵是Fion在13年前2月的某個晚上，經過一間寵物用品店時，發現老闆娘正在手把手餵一群被遺棄在店門口的小奶貓喝奶，當時Fion完全被這群小貓咪吸奶的模樣與聲音給吸引，就這樣著迷地看著牠們。五隻小奶貓吃飽喝足之後全部縮在一起睡覺，突然有一隻小貓冒出頭，硬是踩過其他手足到一旁睡覺，Fion覺得牠太有個性當下立刻向老闆娘提出認養牠的申請。等到一個月後小奶貓們順利長大了一些，Fion才如願以償地將那隻念念不忘的小貓咪帶回家，還選了好多名字寫在紙條上讓牠「自己選」，最後就變成「陳小鐵」。
養了小鐵之後Fion發現牠的個性有些無厘頭也很鬼靈精，喜歡用屁屁幫奴才的各種物品「蓋氣味印章」，天氣冷的時候會撥棉被示意Fion牠要進被窩睡覺。不過讓她最驚奇的就是小鐵是一隻「容器貓」，只要看見各種容器都會想辦法將自己「塞好塞滿」。某天早上Fion準備放飯時，找了許久、怎麼呼喚都不見小鐵的蹤影，正當她準備放棄時， 一走進廚房竟然看見牠窩在鐵鍋裡「曬日光浴」，當下覺得太好笑就拍了下來，沒想到今年5月搬新家後的某一天， Fion一回到家發現牠竟然「自動進化」，從「鐵鍋」升級到「電子鍋」，不僅自己開鍋蓋，還老神在在地與她對看，讓她當場超級傻眼！
Fion將小鐵的「升級照」分享在貓咪社團，很快就吸引將近3萬名網友按讚分享，不少網友笑說：「原來鍋子會長喵」、「哪邊買的廚具會長貓？我去買」、「這是電子化的時代」、「是貓飯欸」、「社會在走，改變要有」、「主子怕你餓」、「這是科技的演變」、「貓咪真的太幽默了」。（編輯：陳珮瑜）