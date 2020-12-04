他貼「自助餐必夾3寶」爽翻！全場一看秒皺眉：拜託拿走

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他貼「自助餐必夾3寶」爽翻！全場一看秒皺眉：拜託拿走

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-04 18:08:40

▲自助餐。（示意圖／翻攝 PTT ）
▲有網友分享自助餐「必夾3寶」，瞬間在網路上掀起一陣熱議。（示意圖／翻攝 PTT ）
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐不僅菜色多元、口味多變，風格也相當多樣，成為不少外食族最愛的選擇之一。對此，就有一名網友在網路上分享自助餐「必夾3寶」，瞬間在網路上掀起一陣熱議。
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原PO於臉書社團《爆廢1公社》上貼出照片，只見3個菜盤占滿整個畫面，3道菜「炒苦瓜、炒茄子、炒青椒」經過廚師精心料理，擺放於菜盤上供客人挑選，看到這幕就讓原PO胃口大開，更興奮直呼「便當界的三寶！」
▲原PO貼出「苦瓜、茄子、青椒」3道菜。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
▲原PO貼出「炒苦瓜、炒茄子、炒青椒」3道菜。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
照片曝光後，隨即引來眾人討論，但有網友似乎無法接受這3道菜，紛紛崩潰直喊「拜託拿走這些菜...」、「真的寶，有這三樣我先夾再考慮其它菜色」、「這三樣都不行，不過這賣相看來是不錯」、「哇噻...這太強，我都不愛的」、「看起來很好吃但我絕對不會去吃它們」、「如果便當店只剩這三樣菜，我就直接走人了⋯⋯」、「哪家便當店進門給我看到這三樣並排...我就......離開去隔壁買啦！」
然而亦有許多老饕反而讚不絕口，直言「這幾樣超好吃的呀！三色豆才是該死的東西」、「好吃耶！餐餐吃也不膩」、「3種都是我愛吃的」、「茄子、青椒都是極品超好吃的」、「小時候的確都不敢吃討厭吃，現在都可以接受，還愛吃茄子」、「曾經都不愛，如今看到直接夾爆，老闆娘都叫我別夾了留給客人吃」。（編輯：陳雅雲）
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