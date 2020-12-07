為何「飛回金門的飛機」都很香？真實理由曝光 網超震驚
為何「飛回金門的飛機」都很香？真實理由曝光 網超震驚
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 15:26:17
飛機上的氣味，雖然難以形容，但是只要一登上飛機，一股熟悉的氣味就撲面而來，但你是否有從台灣機場搭飛機到外島「金門」的經驗？近日，知名Youtuber孫女在做街訪時，卻意外揭露「飛往金門的飛機上，常常超香的秘密」，引發不少網友熱議。
孫女日前在個人頻道上傳一支「解碼路人的網路ID」的街訪，內容大致上是訪問大家小時候玩遊戲時，都取了哪些中二的姓名，但影片到中段，採訪到一位Boni跟鈞鈞的男女，但因為兩人的暱稱過於無聊，於是孫女進而訪問兩人是哪裡人，結果兩人都回答「金門人」。接著孫女詢問「那你們來台灣第一件事情是做什麼？」男子卻脫口而出「逛夜市跟吃麥當勞，金門沒有麥當勞！」孫女聽到後為之驚訝，接著女生解釋「很多金門人來台灣玩，要回去的時候，就會看到機上一堆人都拿著麥當勞，整個飛機都是麥當勞，都很香」隨後兩人還異口同聲的說「肯德基也有人帶啦！」
影片一出後，該片段成為本集亮點，不少網友紛紛留言「金門人回家真的都是肯德基、麥當勞、甜甜圈，也一定會被問，所以你搭船過來的嗎？」、「金門竟然沒有麥當勞？太爆笑又傻眼了啦」、「下次去金門搭飛機的時候聞聞看好了！XD」、「金門沒有麥當勞跟肯德基，可是金門有摩斯漢堡呦」、「金門竟然沒麥當勞嗎？沒去過還真的不知道耶」。
事實上，先前就有許多就讀金門大學的同學在Dcrad討論，表示從台灣飛過去唸書後，發現金門沒有麥當勞以及肯德基，甚至也沒有全家，先前還有一名父親到台灣照顧媽媽，回去時只帶了一個全家購買的梅子回去，讓不少網友笑噴「金門人的悲傷！就是從台灣回來沒帶麥當勞」、「老爸怎可以沒帶麥當勞啊！全家的梅子out！」（編輯：張嘉哲）