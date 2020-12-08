房市／國旅加持 台南餐廳疫情中逆成長
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-08 18:30:00
受南科發展、諸多建設議題帶動下，台南房市買氣暢旺；不只如此，根據財政部統計資料庫，今年初雖有新冠肺炎疫情攪局，全台許多商圈陷入寒冬，但台南餐廳或旅館的家數仍較去年成長，銷售額也是六都中最亮眼。專家觀察，台南餐飲、住宿業生意確實較其他縣市維持得更好一些，這也反映在今年以來當地收租型的店面、住宅等產品詢問度頗高。
財政部統計資料庫顯示，今年前三季六都「餐飲業」家數與去年同期相較均有約3%至6%成長，但銷售額部分，台南市逆勢成長約2%最多；旅館、民宿等「短期住宿業」部分，與去年同期相較，台南市家數是六都成長最多，銷售額雖略微衰退6%，但與其他五衰退幅度介於25%至38%相比，業績仍相對突出。信義房屋海安文元店店長劉啓印指出，台南市餐飲與旅宿業生意目前維持得不錯，從房市詢問度與買氣上也能看出，例如今年初受到新冠肺炎疫情影響，不動產買氣曾一度受到壓抑，但隨著疫情控制得宜，且不動產市場相對穩定，買氣漸漸回籠，除自住客之外，置產型客戶也鎖定收租的店面，或是回流台商、建商將資金投入土地、廠房等物件。
劉啓印觀察，置產型客戶如要投資店面，多會選擇有未來性、能夠穩定收租的區域，因此若有市區的物件釋出，詢問度多半比較高。大家房屋企劃研究室主任郎美囡則認為，台南房市買氣熱絡主因仍來自於南科的帶動，廠商進駐後，工作機會增加、吸引人口移入。至於當地餐飲業、旅宿業的家數和銷售額成長，則主要受到國旅觀光人潮支撐，尤其以假日最顯著，使各商圈至少能夠維持空租率不會持續攀高，業績也能保持一定水準。