金針菇煮完飄怪味！老饕抖出「母湯真相」 1步驟秒解救
金針菇煮完飄怪味！老饕抖出「母湯真相」 1步驟秒解救
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 22:20:35
金針菇不僅價格便宜，料理方式也十分多樣，是許多料理中不可或缺的食材之一，成為餐桌上常見的美食。不過，就有一名網友指出，自己料理金針菇時，沒想到卻飄出怪味，讓他納悶不解到底怎麼回事？對此，就引來許多老饕分析可能原因。
原PO於PTT cookclub板上發文，表示自己買了里肌肉薄肉片想料理做成簡易早餐，他先是起油鍋，先將肉片煎到七分熟拿起來，接著將金針菇下小火，出汁後熟肉片再下，隨後透過胡椒粉跟一點鹽糖加醬油悶一下，最終裝盤完成料理。但他透露，口味雖然沒有什麼問題，但金針菇卻有不明味道，影響了口味。這就讓原PO好奇請教「想請問大家有遇過這種狀況嗎？有的話如何去掉這樣的菇味？」
問題一曝光後，隨即引來老饕曝光可能原因，「是不是放太久？放了幾天菇味會變重」、「新鮮的金針菇沒什麼味道，買的時候要看包裝及外觀來挑選」、「可能放了幾天，不夠新鮮，現買現煮最好」、「不夠新鮮，偏黃偏軟感覺有出水的通常味道都很重」。此外，也有許多行家分享解方，「把尾部切掉，水加鹽燙熟撈出來，然後在照原來步驟做試試看」、「可以再加一點蔥段，如果你不排斥蔥的話，加黑胡椒比白胡椒對味」、「乾鍋小火煸至出水（即菇高湯），過程中菇的氣味會很大但會馬上消散，煸出的汁液即菇高湯，味道也不會有菇腥味過程中也不太需要翻動，靜至它出水」、「買回家切段分裝冷凍」。（編輯：陳雅雲）