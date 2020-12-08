別用氣炸鍋加熱可頌？她端出「煉獄海參」　網嚇壞：別吃

氣炸鍋近期討論熱度相當高，相較油炸過後的氣炸鍋不但油量大減，更能夠簡單調理許多食物，在主婦圈內掀起一陣旋風。不過近日就有位女網友自己在家中嘗試利用氣炸鍋替可頌「加熱」，沒想到打開後的成品卻讓她相當傻眼，照片曝光後也讓不少網友聯想到暗黑料理，連忙喊「千萬別吃」。

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這名女網友今（8）日在臉書社團《爆廢1公社》曬出自己利用氣炸鍋「加熱後」的可頌，只見照片中鍋內一片漆黑，原本可頌金黃酥脆的外表層，全被烤黑呈現焦脆的樣子，模樣可怕讓不少人嚇呆，就連原PO自己也無奈表示「我就問，可頌不能用氣炸鍋加熱嗎？」，更自嘲經過她的巧手可頌打開後變成「竹炭」口味。

▲氣炸鍋出爐後的結果，讓不少網友望之卻步。（圖／翻攝自臉書《爆廢1公社》）

而照片曝光後，不少網友也紛紛留言表示「看來你製造出了一個不得了的東西啊」、「不說我還以為是烤地瓜」、「好像狗便便，有味道」、「這個我好像有看過，烘培王的可頌，要敲破表面」、「原來是地瓜，我以為可頌」、「不說我還以為巧克力口味的呢」，不過也有留言教學「加熱過可頌，180度2分鐘，絕不會變黑炭」、「可以啊！是你的溫度跟時間沒抓好，建議180度2-3分鐘就好」。

事實上，南韓媒體KBS就曾報導，含碳水化合物的食物高溫烹調，會產生「丙烯酰胺」，此物質是世衛組織（WHO）認證過會導致人類致癌的成分。而南韓消費者協會（KCN）實測市售10款氣炸鍋來炸薯條，發現4款氣炸鍋所產生的致癌物質「丙烯酰胺」含量超出歐盟的安全標準。建議消費者們不論用氣炸鍋烹調哪種料理，都得選擇「適當的溫度」與「時間」來烹調，減少致癌物產生。（編輯：楊智傑）