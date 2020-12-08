無視自助吧人潮！母子「卯起來」撈草莓　誇張行徑遭戰翻

台灣人喜歡到提供吃到飽或自助吧的餐廳用餐，除了菜色選擇眾多、能自由取用外，也因為沒有數量限制因此可以讓消費者吃得滿足又開心，不過也因此容易發生民眾夾過量，吃不完導致食材浪費，其他客人也因此吃不到喜歡的品項的情況。近日就有網友到牛排館用餐，發生這樣的尷尬情況，經驗曝光後也掀起網友激烈論戰。

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近日有名網友在臉書《爆怨2公社》抱怨，她提到自己日前和家人到含有自助吧的牛排館消費，因為當天水果自助吧罕見出現了草莓，讓她和全家人相當開心打算用餐完去拿，沒想到排隊過程中，前方一對母子完全無視後方排隊等著夾草莓的人群，拿起盤子就猛撈，直接當著全店客人面前一顆也不留的掃光所有草莓，這般舉動讓排在後方的原PO一家人當場傻眼。

▲不顧後方還有排隊人潮，卻「毫不留情」掃光草莓的行為讓原PO相當傻眼。（圖／翻攝自臉書《爆怨2公社》）

此外，原PO後來也補充表示，因為當時用餐時間偏晚，店家已經表明草莓不會再補，幸好店家當天也提供了「加Line送3顆大草莓」活動，所以後方客人仍有草莓可以享用，「不然真的會更傻眼的離開」，而這對母子的行為也掀起網友討論，有民眾就認為這樣實在太誇張，「我是覺得要夾東西，要留一點給別人，那是基本禮貌」、「如果都沒人我覺得還好，但如果已經在後面等，還故意夾完，這就感覺超差的」、「可以拿多，但這種不顧一切的拿法真的很誇張」。

不過也有另一派網友認為，吃到飽和自助餐吧的設計本來就該是如此，怎麼會有消費了拿自己應得份量還被罵的道理，「自助吧不補東西應該是店家的問題，而不是拿取食物的客人的問題」、「為什麼不能全掃光？吃到飽店家不補是店家的問題啊，不然店家可以限量啊，為什麼要用道德綁架別人」、「其實人家有付錢，你也不能對他怎樣，而且店家也沒有限制一個人只能拿多少！」。（編輯：楊智傑）