出道多年身材不走樣　桂綸鎂不節食的「佛系飲食管理」

桂綸鎂18歲時以《藍色大門》出道，後來也陸續演出多部影劇，精湛演技擄獲許多粉絲的心，近幾年更多次入圍金馬獎與亞太影展，可說是頒獎典禮的常客，亮眼表現足以證明她在影壇的地位。不過，更讓人羨慕的是，出道多年的她身材都沒走樣，經常日夜顛倒拍戲還能時刻維持美好的體態，實在不簡單，一起來看看這位仙氣滿滿的女神，都是如何養身材的！

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原本就很纖瘦的桂綸鎂，曾經為了電影角色的需求減肥、把自己曬很黑，連班都曬出來，肌膚也變得乾燥粗糙，一般人可能會感到捨不得，她卻說演員的身體是屬於角色的，不是自己的，認為能夠給大家不同的「美」也很不錯，不覺得是在犧牲自己，當時她拍完戲，也不急著美白，走的是「佛系路線」，凡事順其自然，不會過於強求，認為學著調整心情就好。

▲桂綸鎂出道多年，身材不走樣。（圖／翻攝自桂綸鎂臉書）

不過在維持體態上，她有自己一套原則，透過飲食控制和快走，2個月內瘦了2、3公斤。為了有效瘦身，達到角色需要的纖瘦體態，當時一進劇組，導演直接給了桂綸鎂一台體重機，天天都站上去量體重，絲毫不能懈怠，也因此可以督促自己，不能亂吃東西。





飲食方面她不節食，特別講求食療，烹調方式以清淡為主，會選健康的原型食物，多吃紅綠黃三色蔬果來補充營養，並且遵循少油、少鹽、少醣的原則，以做好熱量控制。



▲桂綸鎂的晚餐吃泰式鮮蝦沙拉，配上櫻花煎茶。（圖／桂綸鎂微博）

而三色食物有哪些呢？紅色食物能補氣補血，例如紅甜椒、番茄、蘋果、蔓越莓、火龍果、櫻桃、桑椹、石榴等；綠色食物有疏肝、解鬱作用，且含有纖維質，能幫助消化、預防便祕，常見於各種蔬菜，例如菠菜、空心菜、花椰菜、青椒、青豆、絲瓜等。





黃色食物則對脾胃大有助益，可吃紅蘿蔔、木瓜、山藥、地瓜、黃豆、香蕉、南瓜、小米、柳橙，裡頭豐富維他命B群，能幫助提振精神，其它像是生薑、咖哩粉等香料，適量吃有助於身體暖和。





像她在劇組還會自己煮湯喝，例如玉米排骨湯或蘿蔔排骨湯，再搭配清燙的白麵條就是一餐，雖然減肥期間戒掉吃澱粉，可以在短期之內瘦下來，但身體反而會分解肌肉組織或蛋白質，可能會有頭昏眼花、四肢無力或注意力不集中的問題，桂綸鎂減肥期間也會吃適量的澱粉，幫助增加體力，也保護肌肉不被分解，但切記不能過量，要均衡飲食。



▲演員拍戲時間長，飲食難免會不正常。（圖／翻攝自桂綸鎂臉書）

因為拍戲時間長，難免會有飲食不正常的時候，若是吃得不夠營養，整個人的氣色和精神都會深受影響，代謝機能也會跟著變慢，桂綸鎂每天會根據身體的狀況，搭配不同的保健食品，如維他命、蔓越莓錠或是喝膠原蛋白飲，以及喝大量的水，提升身體的代謝，也會吃酵素或益生菌，讓體內腸道循環好。偶爾她也會想吃什麼就去吃，若是刻意的壓抑食慾太久，會有報復性飲食，吃點喜歡的食物能讓心情變好啊！

提到運動，她平常其實不太跑健身房鍛鍊，最常利用吃飽飯後的休息時間，留一點空檔給自己去快走，能夠消耗多餘的熱量也增加新陳代謝，快走是很簡單的有氧運動，比起慢跑相對安全也不容易傷膝蓋，建議沒時間去健身房的上班族，每一周進行3到5次的快走，每小時至少走6～6.5公里，走到有點累或呼吸有點喘的程度，健身的效果比較明顯。