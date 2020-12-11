海鮮湯含「整隻大螃蟹」！市場美食僅銅板價　網全暴動了

在這個「萬物皆漲，唯獨薪水凍漲」的年代，能喝到一碗只需銅板價，就含有「整隻螃蟹」的海鮮味噌湯，是再幸福不過的事了，YouTuber《Hello Mr. Sean 我是香老闆》就在頻道內分享一家位於龍城市場內的店家，真的只需「50元」，就能喝到如此美味的湯品，網友們看了也紛紛直呼「真的好便宜」。

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YouTuber《Hello Mr. Sean 我是香老闆》在頻道中分享龍城市場內許多美食，其中一家則隱身在市場角落內的日本料理店。而龍城市場是一處位於台北市松山區光復北路內的零售市場，民國95年啟用至今，最廣為人知的則是「廣一涼麵、公園魷魚羹以及上海小籠包」，這三項美食還有「龍城市場美食金三角之稱」。

而該影片內有提及一碗「螃蟹海鮮味噌湯」，竟然只需要銅板價50元，加一隻紅蝦也僅需10元，相當便宜。而湯裡面的料也不隨便，內容物相當豐富，除了有螃蟹、鮭魚肉、干貝，另外只需再加10元，就可以再得到一隻紅蝦。



▲一碗螃蟹海鮮味噌湯，竟然只需要銅板價50元。（圖／翻攝自《Hello Mr. Sean 我是香老闆》YouTube） 該碗海鮮味噌湯的湯頭也是現煮的，味噌味道不會太重，但螃蟹殼、蝦殼以及蝦頭的鮮甜味卻與其完美融合，唇齒間充滿大海的鮮味，更讓人難以忘懷。香老闆也強力建議，只要湯一上桌必須得立刻嗑完，不要等它放涼才喝。



