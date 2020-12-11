海鮮湯含「整隻大螃蟹」！市場美食僅銅板價　網全暴動了

在這個「萬物皆漲，唯獨薪水凍漲」的年代，能喝到一碗只需銅板價，就含有「整隻螃蟹」的海鮮味噌湯，是再幸福不過的事了，YouTuber《Hello Mr. Sean 我是香老闆》就在頻道內分享一家位於龍城市場內的店家，真的只需「50元」，就能喝到如此美味的湯品，網友們看了也紛紛直呼「真的好便宜」。
YouTuber《Hello Mr. Sean 我是香老闆》在頻道中分享龍城市場內許多美食，其中一家則隱身在市場角落內的日本料理店。而龍城市場是一處位於台北市松山區光復北路內的零售市場，民國95年啟用至今，最廣為人知的則是「廣一涼麵、公園魷魚羹以及上海小籠包」，這三項美食還有「龍城市場美食金三角之稱」。
而該影片內有提及一碗「螃蟹海鮮味噌湯」，竟然只需要銅板價50元，加一隻紅蝦也僅需10元，相當便宜。而湯裡面的料也不隨便，內容物相當豐富，除了有螃蟹、鮭魚肉、干貝，另外只需再加10元，就可以再得到一隻紅蝦。
該碗海鮮味噌湯的湯頭也是現煮的，味噌味道不會太重，但螃蟹殼、蝦殼以及蝦頭的鮮甜味卻與其完美融合，唇齒間充滿大海的鮮味，更讓人難以忘懷。香老闆也強力建議，只要湯一上桌必須得立刻嗑完，不要等它放涼才喝。
另外，除了海鮮味噌湯，還有老饕們最愛的海鮮丼飯。剛上菜時，丼飯精美的擺盤，讓香老闆大讚，先不論味道品嚐起來如何，鮮豔的外表光用看的就「極度賞心悅目」，他猜測日本料理店老闆，應該是有認真做過顏色跟擺置的編排。這碗丼飯內則包含有干貝、花枝捲、星鰻、甜蝦、兩種生魚片、蟹肉棒以及玉子燒。香老闆一嚐生魚片也大讚「魚肉味道香濃，沒有腥味」，讓他相當滿意。
影片一出，網友們紛紛留言，「支持香老闆的傳統市場小吃美食推薦，美食評論超會講的阿，還不看爆它」、「60元味噌湯料多，價格實在，增廣見聞了，已分享」、「真的便宜啊，性價比好高」、「那碗滿滿的海鮮看起來就好好吃喔，加上螃蟹味噌這天氣太適合了」、「我會為了那碗螃蟹湯，飛奔龍城市場，謝謝香老闆分享」、「喜歡那海鮮味噌湯，看起來滿满的料，CP值高，有空會去品嚐」。（編輯：郭佩蓉）