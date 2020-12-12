每次吃buffet都虧錢？員工曝「內行吃法」：吃6碗爽回本

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每次吃buffet都虧錢？員工曝「內行吃法」：吃6碗爽回本

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-12 10:14:51

▲網友熱議去buffet吃到飽要吃甚麼才內行。（示意圖／取自pixabay）
▲網友熱議去buffet吃到飽要吃甚麼才內行。（示意圖／取自pixabay）
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但通常因個人單價比較高，不少人都會討論應該吃什麼比較容易回本。近日，就有網友討論「吃到飽最懂吃的方法」貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「公司說要請吃連鎖的buffet吃到飽犒賞員工，一個人要八九百元，為了不讓別人笑說怎麼來這邊還吃那個，來問看看大家，如果想證明自己懂吃，應該要吃什麼才內行？」
▲網友詢問去吃buffet吃到飽應該要吃什麼才內行。（圖／取自
▲網友詢問去吃buffet吃到飽應該要吃什麼才內行。（圖／取自 Pixabay ）
貼文一出，網友紛紛回應「高檔食材吃起來」、「北京烤鴨啊」、「高級生魚片吃起來就對了」、「牛肉一定要吃下去」、「烤鴨外面都賣超貴，吃起來」、「海鮮干貝啊」、「海鮮一定要吃！超貴的」、「炸蝦千萬不要碰，容易飽又很便宜」。
不過，也有內行網友表示「以前在buffet吃到飽的餐廳打過工，基本上還是高級冰淇淋最容易回本，價值超高又不會飽」、「我做buffet的啦，哈根達斯冰起來吃六碗，加上你吃的熟食，就差不多回本了」、「哈根達斯小小一盒就要一百，沒啥飽足感，吃九球送buffet，划算」。（編輯：張嘉哲）
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