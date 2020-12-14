為何拉麵上要放海苔？內行曝「真實用途」：很多人不知道
為何拉麵上要放海苔？內行曝「真實用途」：很多人不知道
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-14 17:58:23
台灣人不僅喜歡到日本旅遊，許多人更對日本美食愛不釋手，尤其是日式拉麵，濃稠的湯頭搭配 Q 彈麵體，讓不少人相當銷魂。對此，就有網友發問「拉麵上的那片海苔存在的意義是什麼？」貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《PTT》表示，有常識的人都知道海苔不能碰到水，海苔片只要一潮濕，就根本無法咀嚼，因此他好奇發問，「放到拉麵的湯上面是有事嗎？有沒有拉麵上面那片海苔為何存在的八卦？」 許多網友看完也紛紛回應，「我也很好奇，但真的不知道為什麼」、「應該是可以多點一碗白飯，用海苔夾白飯吃」、「我只知道，台灣也有用肉紙來代替海苔的」、「我也很納悶，所以我每次第一個都是先吃海苔」、「夾麵吃吧，我覺得很好吃阿」、「就加片海苔感覺更高級，其實就只是個湯麵」、「海苔夾麵，一口吃掉超讚」。不過，也有內行的網友幫忙解答，因為海苔本身具有澀性，能吸收湯汁中過多的油脂，因此味道較濃的拉麵，若加入幾片海苔，不但可以潤喉，而且還可使湯頭變得較爽口、不油膩，「解膩用，有的人很討厭就是了」、「讓你各位解膩用的」、「這樣吃拉麵的時候，才不會太膩」。（編輯：許智超）