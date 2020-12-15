熱炒店哪道菜看出「廚師真功夫」？網秒點它：端出決勝負

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熱炒店哪道菜看出「廚師真功夫」？網秒點它：端出決勝負

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-15 12:16:50

熱炒
▲熱炒店一直都是人的最愛，對此，也有一名網友問「點哪道菜最能看出熱炒店廚師功夫」，貼文一出，全場贊同「蛋炒飯」，直呼「一炒定勝負」。（示意圖／取自 Pixabay ）

熱炒店一直是不少上班族下班後的首選，不僅能用平價優惠的價格滿足口腹之慾，也能和同事好友們聚餐小酌、談天說地，而店內愉快喧鬧的氣氛更是深受許多民眾喜愛。也有網友在PTT上詢問，「熱炒店要點什麼才能看出廚師的功夫？」，貼文一出，引起網友熱議，不少人都一致認為「蛋炒飯最能定勝負」。

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該名網友在PTT以「熱炒店要點什麼才能看出廚師的功夫？」為題發文，表示近日和朋友一起去吃熱炒店，因為每道菜都很合他的胃口，讓他難以忘懷，因此好奇如果要看出該家熱炒店廚師的功夫好不好，應該要點哪一道菜最能看出來呢？

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，許多網友紛紛回應，「炒麵」、「鳳梨蝦球」、「蔥爆牛」、「炒空心菜」、「蝦仁滑蛋」、「三杯田雞、中捲」、「青江菜」、「炒海瓜子」、「客家小炒」。

不過獲得最多網友推薦的則是「蛋炒飯」，「炒飯好吃，要真功夫」、「蛋炒飯」、「還真的是炒飯」、「認真回，真的是炒飯欸，一個師傅功夫好不好，看炒飯好吃程度就知道，一炒定勝負」、「蛋炒飯要好吃要看火侯，能炒到粒粒分明也要技巧，端出就決勝負。」（編輯：郭佩蓉）
▲多數網友認為「蛋炒飯」才最能看出廚師有沒有真功夫。（示意圖／取自
▲多數網友認為「蛋炒飯」才最能看出廚師有沒有真功夫。（示意圖／取自 pixabay ）
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