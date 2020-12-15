熱炒店哪道菜看出「廚師真功夫」？網秒點它：端出決勝負

熱炒店一直是不少上班族下班後的首選，不僅能用平價優惠的價格滿足口腹之慾，也能和同事好友們聚餐小酌、談天說地，而店內愉快喧鬧的氣氛更是深受許多民眾喜愛。也有網友在PTT上詢問，「熱炒店要點什麼才能看出廚師的功夫？」，貼文一出，引起網友熱議，不少人都一致認為「蛋炒飯最能定勝負」。

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該名網友在PTT以「熱炒店要點什麼才能看出廚師的功夫？」為題發文，表示近日和朋友一起去吃熱炒店，因為每道菜都很合他的胃口，讓他難以忘懷，因此好奇如果要看出該家熱炒店廚師的功夫好不好，應該要點哪一道菜最能看出來呢？

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）