專訪／是女神也是白目　高嘉瑜：把自己做好、沒要選2022

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高嘉瑜笑說，「有時候會想說為什麼今天會是這樣子？」個性有點白目、又很我行我素、自以為是，她說，可能從小到大沒人管，「家裡開百貨行，爸媽工作很忙都沒在管我，我們都是對自己負責，自己唸書、考上北一女自己搭車去台北唸書，事情都是自己可以完成，所以就變成獨來獨往，不需要別人幫忙。」
但我行我素的個性，加入到立法院這種集體運作的組織來說，高嘉瑜卻逐漸背上「孤鳥」稱號，真的沒朋友嗎？高嘉瑜表示，還是有些私下的支持，網路義勇軍看不下去也會幫忙出聲，人在做天在看，「我不喜歡虛偽的交往，比較不喜歡交際應酬、政治之間私下的聚會」。高嘉瑜說，雖然有在地方上跑行程，但是都是跟婆婆媽媽、地方民眾互動，他們都對她很好，她也很喜歡這樣和選民互動的生活。「不會特別去跟政治人物聚餐，那就不是我，我不喜歡強迫自己不喜歡的事，我開心做我喜歡的事。」
高嘉瑜說，不會為了討好民進黨某些人而改變自己，「但是我不是要刻意激怒他們，相信民進黨裡面還是有理性的人知道我的想法。」高嘉瑜尷尬表示，她到每家電視台上節目都是有求必應，只要有人叫她唱「隱形的翅膀」她就會唱，但沒想到去中天電視台唱歌反而出事、被罵了，實在是始料未及。高嘉瑜說「如果要攻擊我，隨便找個理由都能攻擊我，所以太過在意會不知道該怎麼做、活在別人世界裡，我不喜歡這樣，至少我在問政要站在民眾那邊，要無愧我心，對得起支持的民眾。」
對於人生目標，高嘉瑜說，其實從小到大沒什麼目標，沒有一定要念北一女、台大法律系，她笑說「這樣說好像很討人厭」，就是很自然人生就走到，唸書是比較輕鬆的事，很自然考得不錯，上好的學校，從政也沒說一定要選上立委、非立委不可，選戰雖然很激烈，但是選舉跟工作都抱持輕鬆、開心的態度。有時候換個念頭想，如果不從政，可以專心生小孩、照顧家庭，可能也不錯。
高嘉瑜說，人生很短暫，一輩子如果只做一件事其實很無聊，所以有時候唱歌，還演過娘家、上過吳宗憲的Jacky Show，自己有興趣都可以多嘗試，也是可以讓人生更精彩的方法。