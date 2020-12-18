專訪／「有生小孩壓力！」高嘉瑜：但不一定要結婚

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專訪／「有生小孩壓力！」高嘉瑜：但不一定要結婚

記者呂炯昌、朱啟瑜、林柏年、陳明安/台北報導

calendar_today2020-12-18 08:10:00

高嘉瑜
▲民進黨港湖區立委高嘉瑜坦言有生子壓力，但不一定要結婚。（圖／記者林柏年攝）
民進黨港湖區立委高嘉瑜外型亮眼，一舉一動在網路上經常成為熱門討論，日前自曝凌亂的房間後，許多人更加關注她的私人生活，剛過40歲生日的高嘉瑜接受《NOWnews今日新聞》專訪坦言，有生小孩的壓力，但是不一定要結婚。
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高嘉瑜日前在臉書自曝堆滿衣服的房間引發熱議，高嘉瑜無奈表示，因為我們這種女性上班族每天早上6點多就要出門，工作回到家都已經9點多，連煮飯吃飯的力氣都沒有了，哪有時間整理房間，回到家要準備洗澡睡覺休息、滑個手機後，隔天就要上班，真的是沒有多餘的時間整理房間。
高嘉瑜說，所以就會有人說風涼話，像台北市長柯文哲就說，「叫高嘉瑜要趕快回去整理房間！」當時就想反問柯市長，「你有自己整理房間嗎！」「應該是老婆幫你整理的吧！」

高嘉瑜長期關注年輕人議題，她認為現在年輕人主要面對就是高房價問題。「如果以我這個世代的年輕人來講，當然在台北居住高房價就是最主要的問題。另外就是勞資糾紛、低薪的問題，這些可能就是一般年輕人會遇到的問題。」高嘉瑜表示，少子化也是一個很嚴重的國安議題，這些都會影響台灣的競爭力，希望能夠藉由質詢，或是透過不斷拋出這樣的議題，讓政府能夠重視。

高嘉瑜說，在地方上跑行程許多婆婆媽媽會問她何時要生小孩？還說要幫她帶小孩。10月17日剛過40歲生日的高嘉瑜坦白說，自己覺得生子壓力蠻大的，「因為我自己蠻喜歡小孩」，也很希望能夠有自己的小孩，但是因為年紀也大了，一直拖而沒有付諸行動。

翻開媒體追蹤的高嘉瑜的情史，其實相當穩定專情，她與助理馬文鈺交往10年，2015年曾大方認愛，不過現在已經2020，又過了5年，被問到有好消息可以分享嗎？高嘉瑜笑說：「結婚對我來說不是重點，重點是生小孩，不一定要結婚。」

但話鋒一轉，高嘉瑜馬上自嘲，「我連這個房間都沒有辦法整理了，也不知道怎麼照顧小孩，我那麽忙，連家裡都整理不好，怎麼照顧小孩？」她苦笑，有時候覺得要怎麼樣可以身兼這麼多職，母親真偉大。
▲民進黨立委高嘉瑜接受專訪，大方表示想生小孩，但是不一定要結婚。(圖／記者林柏年攝)
▲民進黨立委高嘉瑜接受專訪，大方表示想生小孩，但是不一定要結婚。(圖／記者林柏年攝)
 
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