專訪／「有生小孩壓力！」高嘉瑜：但不一定要結婚

我是廣告 請繼續往下閱讀
高嘉瑜說，所以就會有人說風涼話，像台北市長柯文哲就說，「叫高嘉瑜要趕快回去整理房間！」當時就想反問柯市長，「你有自己整理房間嗎！」「應該是老婆幫你整理的吧！」
高嘉瑜長期關注年輕人議題，她認為現在年輕人主要面對就是高房價問題。「如果以我這個世代的年輕人來講，當然在台北居住高房價就是最主要的問題。另外就是勞資糾紛、低薪的問題，這些可能就是一般年輕人會遇到的問題。」高嘉瑜表示，少子化也是一個很嚴重的國安議題，這些都會影響台灣的競爭力，希望能夠藉由質詢，或是透過不斷拋出這樣的議題，讓政府能夠重視。
高嘉瑜說，在地方上跑行程許多婆婆媽媽會問她何時要生小孩？還說要幫她帶小孩。10月17日剛過40歲生日的高嘉瑜坦白說，自己覺得生子壓力蠻大的，「因為我自己蠻喜歡小孩」，也很希望能夠有自己的小孩，但是因為年紀也大了，一直拖而沒有付諸行動。
翻開媒體追蹤的高嘉瑜的情史，其實相當穩定專情，她與助理馬文鈺交往10年，2015年曾大方認愛，不過現在已經2020，又過了5年，被問到有好消息可以分享嗎？高嘉瑜笑說：「結婚對我來說不是重點，重點是生小孩，不一定要結婚。」
但話鋒一轉，高嘉瑜馬上自嘲，「我連這個房間都沒有辦法整理了，也不知道怎麼照顧小孩，我那麽忙，連家裡都整理不好，怎麼照顧小孩？」她苦笑，有時候覺得要怎麼樣可以身兼這麼多職，母親真偉大。