專訪／一舉一動全是新聞話題　高嘉瑜：正常人很快就崩潰

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高嘉瑜說：「比較不習慣可能是我爸媽，因為連我家人都要被訪問上新聞，過去只有我自己面對而已，現在是連我家人都要出場。」
面對新聞話題壓力，高嘉瑜笑說，「大家覺得我的心理素質還蠻強！」一般人每天早上起來面對都是自己的負面新聞，不知道哪裡來的攻擊，其實正常人可能很快就要崩潰，或者是睡不著，或是受到影響，但是我都還蠻正常，回家倒頭就睡。」不過隨後高佳瑜馬上爆料「但是我瘦3公斤這也是事實」。
高嘉瑜說自己剛選上立委時一度胖到49公斤，「對我來講已經滿胖的！」剛選完時瘦到44公斤，到49公斤時驚嚇自己怎麼胖那麼多！高嘉瑜曾經想嘗試168減肥法，但因為每天太忙有點難達到，只維持固定游泳運動，但最近新聞圍繞，壓力大加上忙碌，沒時間好好坐下來吃東西，所以又瘦下來，「今天早上出門量體重，還是46公斤。」
「很多人說我很有勇氣、充滿正能量」高嘉瑜說，自己從小功課很好，但是在班上也喜歡搞笑、逗人開心，所以希望不要給人嚴肅的印象，高嘉瑜想表達政治不是這麼嚴肅。高嘉瑜笑說，自己一個人能夠面對那麼多壓力，也能夠撐過來，能夠轉化，所以在現代社會有抗壓性真的是非常重要，「我在演講時常鼓勵年輕人，人生是為自己而活，現代社會任何人都有可能在網路上被攻擊、被針對，但要輕鬆面對，別人對你的想法，不一定代表是真的」。