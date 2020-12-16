巷仔內／醫反萊豬遭食藥署查水表？食安爭議不該成一言堂

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萊豬進口這個議題，確實引發各界反彈聲浪，但像這樣公家機關大動作舉發，真的是不常見；衛福部次長薛瑞元提到，因為蘇散佈不實的訊息，我們認為「客觀上」符合條款規定，依違反食安法第46-1條予以告發。
過不了多久，食藥署就發聲明舉例，認為蘇有公開宣稱萊劑毒性為搖頭丸的250倍、空氣中可檢出萊劑、使用含萊劑的豬肉會造成精神疾病及自閉症等不實言論；薛瑞元還強調，不是因為他是醫生身份遭舉發，但當媒體追問過去是否有其他案例時，薛只說「以後碰到還是會告發」。
查水表、殺雞儆猴，恐怕不是憑空想像，在政府強力要推萊豬進口政策時，反對言論就被大動作「處理」，也很難不被人聯想，這是塑造一言堂的可能性；而讓人好奇的是，食藥署所謂「客觀」判定違法的標準，那把尺到底是如何定義？
有趣的是，在搜尋引擎上打入食安法，其實行政院長蘇貞昌與行政院前發言人丁怡銘，都會跑出來；蘇貞昌日前稱信功肉品加工廠很支持政府的萊豬進口政策，還有丁怡銘日前鬧得沸沸揚揚的冠軍牛肉麵失言風波，其實都被依違反食安法第46-1條告發，只是這個背後的糾察隊都不是「食藥署」。
隨著民眾對食安意識的提升，相關食品安全的討論，政府確實該做好「謹言慎行」的把關；但就怕這把公正的尺，會隨著被批判的角色，一直更改「遊戲規則」。