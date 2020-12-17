「三倍券+現金」結帳根本洗錢？內行抖暗黑真相：抓到了
「三倍券+現金」結帳根本洗錢？內行抖暗黑真相：抓到了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-17 12:30:51
由行政院發放的振興三倍券使用期限即將到期，不少人都趕緊拿出剩餘的振興券花用，不過，近日卻有民眾到餐廳花費598元，想用500元三倍券+1000元現金結帳時，卻被店員拒收，引爆「這樣是洗錢的」話題。對此，就有網友分析「現金+三倍券」付款，不論哪個面向都是店家的問題，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「前幾天598元事件，就是500元用三倍券消費，剩下的98元拿一千塊找錢啊，邏輯就是這麼簡單，五百元三倍券就已經抵掉五百元消費金，完全不存在洗錢的問題，剩餘98元差額以現金付清，所以有什麼好討論的？」至於有人說店員「懶得找錢、不想找錢、不願意為了小額消費收1000元鈔票找錢等，那還是店員的問題啊，一般人到超商買個幾十元的東西，拿千鈔還不是要找錢；又或者說沒錢找，那更好笑，大規模的店家備鈔大概百鈔都超多，一餐消費598元，這種已經算是餐廳等級店家，不管是哪種情況，三倍券加上現金結帳沒有洗錢問題，且都是店家的問題，除非！他不收三倍券！」貼文一出，網友紛紛回應「終於有人完整解析，就除了店家怕麻煩不想收三倍券去換錢以外，完全沒有洗錢成份在」、「其實我也是覺得是店家故意不想收三倍劵的藉口而已」、「抓到了！就單純店家不想收，不想要麻煩的換錢」、「就消費者立場他想先花振興券正常啊，除非你這間店不收券」、「第一篇推文！真的都快笑死，都花超過三倍券金額了，哪來洗成現金」。（編輯：張嘉哲）