巷仔內／醫師、政府、政治人物？誰在醜化萊豬風暴

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有趣的是，蘇偉碩一直是萊劑的堅決反對者。過去馬英九執政時期，蘇偉碩站在民進黨一方反對萊牛；民進黨執政後，蘇偉碩繼續反對萊豬，指控萊劑有害人體，卻遭到民進黨政府下令調查，斥為「假訊息」。被指控的蘇偉碩17日拿出一張過去蔡英文總統、立法院長游錫堃，和多名民進黨高層拿著大型布條寫著「反毒牛、反出賣、反欺騙」在街頭遊行抗議萊牛進口的陳年照片，凸顯蔡英文、游錫堃和民進黨人士在野時也集體支持「毒牛」論點。
國民黨最近猛打蔡英文開放萊豬政策，也與過去民進黨猛打馬英九開放萊牛有關。當年民進黨鬧得天翻地覆，讓馬英九和國民黨在群眾的形象與支持度一落千丈，「以牙還牙、以眼還眼」，民進黨應也心知肚明。
美國萊豬至今打不進歐盟與中國廣大市場，是基於市場實力與拳頭大小。台灣不論在軍事、外交、經貿都高度倚賴美國，成了美國遂行美國價值的新大陸，不論是馬政府，或蔡政府，遇到美國開口都要買單。
萊克多巴胺到底對人體有沒有危害？根據過去開放萊牛的經驗法則，時間久了，民眾對這個議題的關心會慢慢消失。根據進口數據顯示，2012年萊牛開放來台時，國人高度恐慌下，使得當年的美牛進口量略減，但開放來台8年後，萊牛進口量已經成長3倍，「萊牛」議題已讓民眾淡忘，一切回到價格與品質的衡量點。萊牛如此，萊豬發展應當也如此。
作風一向低調的 AIT 在16日發布對台首次，也是罕見的萊豬聲明，指出「所有美國出口到台灣，和其他貿易夥伴的產品，都是安全無虞的，並遵循最高且符合證據的標準，一切都跟美國國內消費標準相同。美國銷售到台灣、美國國內，和世界各地的食品安全性都是無庸置疑的」、「當政治人物在台灣消費者間散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮時，對所有人來說，都是無益的」。
萊豬對人體到底有沒有負面影響？學術問題應該交給學術解決。但奇怪的是，同樣是民進黨政府執政下的各中央部會，許多單位都已經對外公開宣布「不會讓所屬人員吃到萊豬」，包括國防部、教育部等單位都聲明「未來軍人、警察、國手、學童，都不吃萊豬」。
這樣的情況，就好比某公司進貨了一台飲水機，但公司內部盛傳「這台飲水機的水質有問題」，總管理處隨後宣布，凡是董事長室、總經理室、管理高層們，他們都不喝這台飲水機的水，他們會另備水源，「但全體員工請喝這一台」。試問這樣，員工會不會相信這台飲水機的水質沒問題？最好的釋疑方式，當然是全體成員都能大口暢飲這台飲水機的水，為何要區分階層、彼此？
AIT近日罕見發布「政治人物在台灣消費者間散播不實資訊」，政府也宣布凡是軍人、警察、國手、學童，都不吃萊豬，再加上在野黨屢次反對萊豬進口，與一名醫師質疑萊劑有副作用，他甚至出示蔡總統過去也反對「毒牛」並在街頭抗議的照片，到底誰在汙名化萊豬？誰又說了部分事實？
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