收銀員坐著遭客訴！身掛「7字」牌子　醫心疼：社會變了

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收銀員坐著遭客訴！身掛「7字」牌子　醫心疼：社會變了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-17 18:03:59

▲一名自稱在全聯工作的女網友貼文分享，曾經遇過一位年紀很大的婆婆結帳，掏錢動作比較慢，這時隊伍後方一位年輕漂亮的小姐「一番話」，讓她聽完感動不已，貼文立刻引發熱烈回響。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲醫師陳志金目睹收銀員身上掛著「7字」牌子，原因竟是遭到客訴。（示意圖／翻攝自Pixabay）
服務業面對客人百百種，不論何種情境都需保持笑臉迎人，更常遇到一言難盡的辛勞。陳志金醫師就分享，自己到超市購物，卻發現收銀員身上掛著「7字」牌子，背後原因揭曉也讓他痛心：「什麼時候，我們的社會已經走到，要按鈴叫人讓座、要掛牌請人家見諒？難道這就是我們社會對服務的要求嗎？」
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台南奇美醫學中心ICU主治醫師陳志金昨（16）日在臉書分享，自己到超市排隊結帳時，突看到收銀員身上掛著大大的牌子寫著「我受傷了，請見諒！」前方顧客也好奇詢問為何要這樣做，店員則淡淡回應「就坐著收銀，被客訴！」
這樣的畫面也讓陳志金忍不住感嘆，「為何『坐著』收銀就要被客訴？是消費者覺得自己站著付錢，憑什麼店員可以坐著收錢嗎？是消費者覺得自己付錢就是老大，所有讓他覺得不舒服的事，他都要客訴嗎？舉凡沒有笑容、沒有尊稱、找錢找太慢、排隊等太久，都可以客訴嗎？」

▲陳志金感嘆，「那些這麼愛檢舉、客訴、爆料的人，他們這麼做到底有什麼好處呢？只因為是看人家不爽嗎？」（圖／翻攝臉書Icu醫生陳志金）
▲陳志金感嘆，「那些這麼愛檢舉、客訴、爆料的人，他們這麼做到底有什麼好處呢？只因為是看人家不爽嗎？」（圖／翻攝臉書Icu醫生陳志金）
陳志金不解，「客訴，有理的就處理、無理的別理就好！可是，請這位收銀員掛上牌子，是什麼意思呢？公司有需要為了避免客訴或者是顧客的觀感不好，而讓員工在身上『掛上』這個牌子嗎？這個牌子，難道不能放在一旁就好嗎？」

陳志金感嘆，「心情非常的複雜難過，什麼時候，我們的社會已經走到，要按鈴叫人讓座、要掛牌請人家見諒？這原本不是應該由大家發自內心的憐憫和體諒嗎？現在必須要用這樣的方式提醒？」

他也以警察、護理師等職業為例，是否這些職業都必須掛牌，寫著「非值勤中，肚子餓了」、「我沒時間吃飯，珍奶是我的午餐，才不會頻頻收到檢舉或被爆料？」
陳志金最後也感嘆，「那些這麼愛檢舉、客訴、爆料的人，他們這麼做到底有什麼好處呢？只因為是看人家不爽嗎？」貼文曝光也掀起討論，不少網友也紛紛回應，「我自己也是服務業，很能體會其中滋味」、「過分的要求服務最後只會養出各種奧客，臺灣根本刁民養殖場」、「道出了許多服務人員的無奈心聲」、「看了真的好難過，多點同理心是一句很簡單的話，但很多人做不到」。（編輯：潘毅）
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