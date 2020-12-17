收銀員坐著遭客訴！身掛「7字」牌子　醫心疼：社會變了

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這樣的畫面也讓陳志金忍不住感嘆，「為何『坐著』收銀就要被客訴？是消費者覺得自己站著付錢，憑什麼店員可以坐著收錢嗎？是消費者覺得自己付錢就是老大，所有讓他覺得不舒服的事，他都要客訴嗎？舉凡沒有笑容、沒有尊稱、找錢找太慢、排隊等太久，都可以客訴嗎？」
陳志金不解，「客訴，有理的就處理、無理的別理就好！可是，請這位收銀員掛上牌子，是什麼意思呢？公司有需要為了避免客訴或者是顧客的觀感不好，而讓員工在身上『掛上』這個牌子嗎？這個牌子，難道不能放在一旁就好嗎？」
陳志金感嘆，「心情非常的複雜難過，什麼時候，我們的社會已經走到，要按鈴叫人讓座、要掛牌請人家見諒？這原本不是應該由大家發自內心的憐憫和體諒嗎？現在必須要用這樣的方式提醒？」
他也以警察、護理師等職業為例，是否這些職業都必須掛牌，寫著「非值勤中，肚子餓了」、「我沒時間吃飯，珍奶是我的午餐，才不會頻頻收到檢舉或被爆料？」
陳志金最後也感嘆，「那些這麼愛檢舉、客訴、爆料的人，他們這麼做到底有什麼好處呢？只因為是看人家不爽嗎？」貼文曝光也掀起討論，不少網友也紛紛回應，「我自己也是服務業，很能體會其中滋味」、「過分的要求服務最後只會養出各種奧客，臺灣根本刁民養殖場」、「道出了許多服務人員的無奈心聲」、「看了真的好難過，多點同理心是一句很簡單的話，但很多人做不到」。（編輯：潘毅）