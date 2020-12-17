媳婦休假補眠 婆婆發怒飆罵孫子！「主因」曝光全場羨慕
媳婦休假補眠 婆婆發怒飆罵孫子！「主因」曝光全場羨慕
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-17 21:40:43
不少家庭都因為婆媳間有摩擦，導致感情失和，但也有些媳婦及婆婆能夠互相尊重體諒。就有一名媳婦分享，婆婆曾在她假日補眠時，破口飆罵孫子，「主因」曝光後也吸引網友們羨慕的眼光。
一名女網友在臉書《靠北婆婆2.0》分享與婆婆相處的日常，「很想『抱怨』我的婆婆，雖然我跟老公平時工作很忙，但都會在下午準時問我們要不要回家吃飯，有時加班到很晚，回到家看到小孩都已經吃飽洗好睡著了，您還會等到11、12點我們回家才休息」，因為有了婆婆的神支援，才讓夫妻兩人能無後顧之憂的打拼工作。而在假日時，原PO好不容易可以多休息補眠，也能聽到婆婆在罵正在吵鬧的孩子：「爸爸媽媽好不容易可以休息，讓爸爸媽媽好好休息好嗎」；這個舉動也讓原PO心暖，「真的謝謝我的婆婆在我忙碌忽略孩子的時候，幫我照顧好他們，謝謝妳忍著身體的不適，也要讓我們可以輕鬆一點謝謝您在我們的背後為我們的付出」。令人稱羨的婆媳關係曝光後，也讓眾多網友羨慕回應，「因為妳懂事珍惜，也懂感恩才能有這樣好的家人」、「這樣的婆婆百年難見，要好好珍惜」、「遇到這樣的婆婆，肯定上輩子有做好事」、「這才是健康的家庭關係，卻在現代社會中難以見到」。（編輯：潘毅）