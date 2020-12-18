男客人「問1句話」！女大生爽收6位數小費　超暖真相曝光

小費一給就是14萬？美國有名女大生日前在餐廳打工時，被一名來用餐的顧客問了「一個問題」，竟然就收到比餐點金額多快25倍的5000美元小費（約新台幣14萬元），男客人的好意讓她難以置信，也表示這是「人生中遇過最棒的事」。

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綜合外媒報導，美國賓州費城（Philadelphia）近日發生一起超暖心事件，一名就讀護理系，18歲的女大生吉安娜（Gianna DiAngelo）為了賺取學費，在當地一間餐廳打工。上週六她正在工作時，一名男客人將她拉到旁邊問了「1問題」，「在這樣嚴重的疫情下，我要給多少小費才能讓妳的生活變得更好呢」，而對於客人的詢問，吉安娜僅是禮貌回覆，「不論多少金額，能收到小費我就很開心了」。

▲美國一名女大生日前收到客人給的5000美元小費。（圖／翻攝自Gianna DiAngelo臉書）

她也表示，自己和那位客人素昧平生，但對方卻願意這樣幫助自己，「真的讓我受寵若驚，所以我追出去向他道謝，並告訴他，這筆錢對我而言是能改變人生的禮物，尤其是在這樣的時刻，就像帶來了希望，其中意義已遠超過金錢本身」。她最後也提及自己會和同事一起分享這筆小費，並捐出一部分給當地的慈善機構，也會利用這筆錢來支付自己的大學學費，若未來有能力，她也會繼續盡力幫助他人。（編輯：郭佩蓉）