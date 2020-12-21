燉牛肉硬又難入味？專家傳授「4秘方」：快速軟爛且鮮香

天氣冷颼颼，許多人除了吃火鍋暖暖身外，也會自己燉煮熱騰騰的食物來暖胃，其中，「燉牛肉」就是不少家庭中常見的料理之一。然而，你是否遇過牛肉頓不爛，亦或是沒入味等問題呢？近日專研美食領域的搜狐號《大慶談美食》專欄就分享了燉牛肉的技巧，他傳授「5關鍵秘方」，只要學會就能在半小時內將牛肉燉爛，料理也會鲜香又好吃。

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《大慶談美食》指出，燉牛肉時，我們務必留意「4個細節」，首先，要選擇適當的牛肉，大家可挑選牛腩、腱子肉、牛胸肉，這幾個部位都是非常適合我們用來燉牛肉的，嫩滑爽口，且肥而不膩，帶有一點筋，吃起來口感比較好。其次，在切牛肉時，一定要注意順著牛肉的紋路來切，不要隨意亂切，否則會導致牛肉本身的口感變難吃，且容易出現煮不爛的情況。

▲燉牛肉硬又不入味？美食專家傳授「4秘方」，快速軟爛又鮮甜。（示意圖／取自pixabay）

《大慶談美食》接著提到，我們在燉牛肉時，可以加入些許山楂一起燉煮，這樣的話，就能快速將牛肉燉爛，且燉好的牛肉還特別鮮香美味，好吃又不腥。同時也要注意，燉牛肉的過程中不可加入鹽，在起鍋時再放入鹽，才能起到調味效果。

此外，若是不喜歡牛肉太軟爛的話，可以加入些許啤酒，如此便可增加牛肉的鬆弛度，還能使得牛肉中腥味被去除，吃起來口也感特別軟嫩、滑順。（編輯：許苡晴）