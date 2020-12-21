年菜輕鬆上桌　600年北京悶爐烤鴨、經典台菜幸福團圓

過年最重要重頭戲就是團圓圍爐，現代人講求方便，不管是上餐廳吃年夜飯、或是外帶年菜市場逐年擴大。「便宜坊烤鴨餐廳」主打「1416百年燜爐黄金鴨」；在地老字號河邊餐飲則端出「2020經典台菜餐廳」入選的佳餚。常溫年菜當日烹調，除夕當天下午取貨，需事先訂購。
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「香蕉碼頭河邊宴會館」外帶年菜推出入選作品的3道經典年菜，「五福臨門大拼盤」內有烏魚子、鮑魚、五味大捲、珍珠雞及喜相逢海陸齊聚，開啓團圓序幕；「台式紅燒海鮮羹」溫厚濃郁的湯底加入各式海鮮料理，呈現鮮美滋味；「鮑魚全雞團圓鍋」慢火熬製的上湯，配上鮮甜鮑魚及菇類與時蔬，豐盛的食材與配料有多層次的口感表現，而且年味十足。
另外也搭配雋永的年菜料理供選擇，包含黃金雪裡龍虎斑、富貴極品佛跳牆、紅蟳櫻蝦糯米糕、干貝櫻蝦富貴糕、吉祥如意喜雙拼等，每樣都是圍爐桌上不可或缺的經典佳餚。
「便宜坊烤鴨餐廳」今年推出外帶年菜組合，主打傳承自北京有600年歷史，同時也是便宜坊主打菜的「1416百年燜爐黄金鴨」一鴨三吃，正宗滋味不出國也能體驗；另外還有南部辦桌代表「原籠麻油雞米糕」「玉筍唐朝一品封」以及「上湯蟹肉長年菜」陸台特色手路菜的細膩度及層次感，一次完整重現。