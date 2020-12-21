煎牛排一翻面全碎光！男震驚「最新科技喔」　老饕秒打臉

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煎牛排一翻面全碎光！男震驚「最新科技喔」　老饕秒打臉

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-21 11:09:52

▲有網友在家煎牛排，一翻面卻自動分解，讓他相當傻眼。（圖／翻攝自《爆料公社》 ）
▲有網友在家煎牛排，一翻面卻自動分解，讓他相當傻眼。（圖／翻攝自《爆料公社》 ）
台灣牛排由於擁有多種料理方式，且其香氣迷人，還能做出不同熟度的口感，因此深受不少台灣老饕喜愛。不過，就有網友在知名購物平臺買了牛排，結果一下鍋煎了後卻分塊散開，讓他忍不住笑虧「是最新科技嗎？」貼文一出，卻慘遭網友打臉。
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原PO在《爆料公社》表示，他在知名購物平台上買了牛排，在家準備大吃特吃，沒想到的是，他把牛排翻面後，竟然自動變成一小塊一小塊，讓他忍不住笑虧「是最新科技不用切嗎？」
▲眼尖的網友發現，原PO買的根本不是牛排，而是牛肋。（圖／翻攝自《爆料公社》
▲眼尖的網友發現，原PO買的根本不是牛排，而是牛肋。（圖／翻攝自《爆料公社》 ）
貼文一出，卻被眼尖的網友發現，包裝上寫的是牛肋，根本就不是牛排，「連自己買了什麼都不知道」、「哥有沒有看過夜市賣的骰子牛？你買的是一樣的東西」、「上面有標示牛肋條切塊！切好才包裝的」、「這樣會對商家很不好」、「牛排、牛肋，傻傻分不清楚」、「購賣商品一定要看清楚阿，大哥」。
還有老饕指出，牛肋有分切好的跟未切的，原PO應該是買到切好的，只是冰過之後縮在一起，才會讓人以為是一整塊而已，「牛肋條切小塊後包裝在一起，冷凍後黏成一大塊，加熱後當然分開了，它不是牛排」、「牛肋也叫牛腩，就算沒切也是約2公分寬，不可能做成牛排」、「牛肋只有條狀跟切割後的塊狀，你要是可以煎出一整片的牛肋，那才是真的有問題」。（編輯：許智超）
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