嫩妹煮湯圓「內餡全流出」氣炸！內行揭真相：一堆人煮錯
嫩妹煮湯圓「內餡全流出」氣炸！內行揭真相：一堆人煮錯
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-21 14:07:51
今天是一年一度的冬至，而在這個冷冷的天裡，除了與家人一同吃頓飯外，也會按照習俗「吃湯圓」來象徵團圓，但你是否也常常苦惱湯圓會煮到破掉呢？近日，就有網友分享自己下廚煮了草莓湯圓，沒想到結果卻悲劇，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「冬至基本上每戶人家都要煮湯圓，今天開箱某牌的草莓湯圓，結果每顆都破，破了就算了，這樣到底誰敢吃啦！」只見貼出的照片中，每一顆湯圓的內餡全部流出，讓人看了完全沒食慾。貼文一出，網友紛紛回應「冷凍湯圓只能用微火慢煮啦，不然會破」、「煮冷凍湯圓要先用溫水放湯圓，不用攪拌，水滾三分鐘後加入少許冷水，重複兩次就能煮出超漂亮湯圓」、「一定要用小火，水不能超過微微滾」、「包餡湯圓本來就是小火煮啊...誰在跟你滾水煮啊」、「一堆人開大火滾水，亂煮一通...煮破了在那邊怪廠商」。事實上，除了網友推薦的「小火烹飪法」外，「桂冠食品」也在YouTube分享了用「電鍋」煮內餡湯圓的技巧，首先在碗中倒入300cc冷水，電鍋外鍋放半米杯水，接著按下開關，水蒸熱至開關跳起後，在碗中放入大湯圓，外鍋放一米杯水，最後再次按下開關，蒸煮20分鐘即可完成。（編輯：張嘉哲）