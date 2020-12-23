很可以！她吃泡麵加「1配料」　網一看全暴動：太澎湃

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，不少人甚至以泡麵取代正餐。而泡麵吃法多元，每個人的料理方式都不盡相同，最常見的就是直接加熱水沖泡。近日有女網友就透露，自己在泡麵時，多加了「1樣銷魂配料」，沒想到一吃竟驚為天人，讓她不禁直呼「很可以！」畫面曝光後，其他網友也大讚「太澎湃！」

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原PO在臉書社團《全聯消費經驗老實說》中貼出3張照片並表示，日前朋友送了3斤的茼蒿給她，由於數量太多得想辦法吃完，她便突發奇想，想說加在泡麵裡一起泡試試看，沒想到口感竟「很可以！」好吃到讓她忍不住吃第二輪，把茼蒿改放微波爐微波1分鐘，隨後全部吃光！原PO更進一步分享小撇步，直言「記得淋上滾水壓一下青菜加水再蓋蓋子，打開翻青菜一下就熟了」。

▲網友分享泡麵特殊吃法，在沖泡泡麵的同時，加入茼蒿一起泡。（合成圖／翻攝自臉書社團《全聯消費經驗老實說》）

貼文一出，網友紛紛暴動，直呼「菜有點太澎湃」、「哇靠！你太誇張，菜要放那麼多，拿大點的碗」、「你是吃泡麵加菜還是吃菜加泡麵阿？」「酷！喜歡這樣隨性，誰規定一定要怎麼樣」、「太強了！」「我好像學到什麼了」。

不過，也有人質疑「這茼蒿加下去，會不會有滿滿的農藥？」「菜放最底下，麵放上面沖熱水，這樣會不會好一點？」「青菜還是要煮沸的好，會拉肚子吧？」「茼蒿，是蔬菜類農藥殘留之冠，最好煮熟！」（編輯：許苡晴）