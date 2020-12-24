肉上放「一片綠葉」她超困惑！行家曝真實用途　網全驚呆

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問題一曝光，就有網友猜測，「舒緩視覺用的，讓肉看請起來新鮮可口，紅綠為互補色啊，就像開刀房長時間見紅所以衣服是綠色一樣的道理吧」、「防沾黏哦？」；亦有不少人歪樓留言，「吃肉也要吃青菜啊！營養均衡」、「放冰箱怕雞冷，給雞肉蓋的」、「菜包肉阿，懷疑阿」。
但就有內行人透露，其實這片綠色葉子叫做「山形葉」，其為一種塑膠葉，不可食用，通常在日本料理中會拿來「裝飾擺盤」，以此增加料理專業感，此外還有防止沾黏、避免食物味道相互影響的作用，「擺盤過程中，通常會利用『塑膠葉』將不同食材隔開，一來作為裝飾，讓食物色澤更為鮮豔，二來則防止沾黏，另外還能夠避免食材味道相互浸染，讓整道菜味道大打折扣。」「那個東西叫山形葉，通常用來擺設點綴用，日本料理很常見」、「日本冷凍肉品上都是放真的葉子，用葉子枯萎程度來看肉放的多久新不新鮮，只是現在弄成塑膠」。
事實上，類似話題先前曾在網路上出現，有名網友發現日本有些冷凍牛肉上會擺放真葉子，而非塑膠葉，就有專業網友解釋，「脫離枝幹的葉子會進入代謝狀態，開始消耗代謝掉氧氣，讓保鮮盒內的氧含量下降」，以此讓民眾透過葉子的鮮豔程度去判斷肉品新不新鮮。（編輯：陳雅雲）