巷仔內／美國朋友送大禮？萊豬風暴衝擊了誰

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受到萊豬進口影響衝擊最大的，應該是不願意吃瘦肉精的民眾，還有豬肉製品相關產業。蔡英文總統受制於美國壓力，加上中國大陸步步進逼，台灣亟需美國伸出援手下，蔡總統決定從明年元旦起開放萊豬進口，兌現這張「美方講了很久，但一直沒兌現」的支票，固然引發民怨，但民進黨相信仍有收尾的辦法，所以把這張支票軋了。
中選會在立法院投票表決之前，宣布審議通過藍營的「食安」等2項公投，讓不滿的民意和憤怒的藍營有了一個宣洩出口。24日的表決日到來，在野的國民黨雖然只有少數席次，輸了表決，但國民黨決定把戰線延長到明年8月28日公投日，由全民做出最後決定。萊豬議題在台灣不但有了「續集」，藍營有了新戰場，也讓美方感受台灣民意的壓力。
國民黨的最新狀況，是把萊豬抗爭定調為「公投決定最終勝敗」，但黨內也有另一種聲音主張「罷免萊豬立委」，但這項訴求被黨中央界定為「由各地方民意自行展現」，黨中央尊重與支持，但不主動。理由為何？黨內人士評估，是因為近期大選的綠營總票數仍大於藍營，罷免若要通過，仍要看後續民意對萊豬的反撲力道，全部翻盤成功的機率未知，但只要當地多數民意決定罷免某「萊豬立委」，國民黨都會支持。
國民黨革命實踐研究院院長羅智強估算，綠營目前在立法院席次多達68席，是過半的多數黨，如果各地方團體願意認領與罷免12名萊豬立委，讓「挺萊豬的綠委」席次降到56席，只要低於過半門檻57席，未來綠營在立法院就無法為所欲為。如果未來「反萊豬立委」還能順利補上，讓現行反萊豬立委45席，拉上到57席，就大有可為。
從「誰獲益」的觀點來看，民進黨政府受制於中國大陸軍事和外交的壓迫，決定送給美方這個「萊豬」大禮，換個角度觀察，也是送給江啟臣主席最好的禮物。因為萊豬戰線延長到明年8月28日，恰好與明年的國民黨主席選舉同一月份，這讓江啟臣的潛在主要對手，例如朱立倫、韓國瑜遭到邊緣化，也讓江增添凝聚全黨共識的目標柴火，畢竟「公民投票」比「丟豬內臟抗爭」文明得多，江啟臣團隊可能是萊豬事件中，最意外的獲益者。
元旦開始，萊豬可以銷入台灣，一、二月預計是民意擔憂、不滿與反彈力道最大月份，也是國民黨蒐集公投連署書的最佳時日。但時間也可能是「淡忘」的最佳幫手，豬肉進口商已經決定，暫時不進萊豬，避免得罪消費者，也讓民進黨減低了部分反挫力道，距離明年8月還有240多個日子，這段期間會不會有新的美中台、兩岸或防疫新題材浮上檯面，會不會蓋過萊豬事件？都很難說。加上台灣民意是否會如同日本，在開放後就「慢慢習慣，怕的人就吃有標章認證的本土豬」，不吃低價的進口豬肉就好。
前總統馬英九過去開放30個月齡以下的萊牛，被當時在野的民進黨成功形塑為「軟弱無能」，為民進黨日後執政打下基礎，這次蔡英文總統開放萊豬，同時開放30個月齡以上的萊牛，國民黨如法炮製，譴責蔡英文「獨裁專斷」一人決定，印象效期希望延至2022年六都和縣市長大選。美國朋友送的萊豬禮物，到底是衝擊台灣民眾健康，還是衝擊蔡英文總統和民進黨，或是衝擊國民黨的在野形象，台灣民眾將在8個月後，接受檢驗到底記性好不好？意志夠不夠堅定。
國民黨宣布延長反萊戰線 力推食安公投和罷免萊豬立委
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