外送點到快2萬！他收現金愣了 一看「顧客備註」全笑歪
外送點到快2萬！他收現金愣了 一看「顧客備註」全笑歪
編輯中心/綜合報導
2020-12-26 10:25:24
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。近日，一名外送員在臉書社團《爆廢公社公開版》轉貼一份訂單，客人單筆的消費總金額竟直逼兩萬元，且指定收取現金，最後一看「顧客備註」更讓全場網友笑翻。
原PO表示，訂購明細中的這名顧客點購西式餐點，餐點內容包含奶油煙燻臘腸焗烤套餐239元、豪華白酒蛤蜊義大利麵套餐249元、香烤牛小排188元，價格都還在合理範圍內，不過最後一項微辣的「塔香蛤蜊」，金額卻高達1萬8800元，讓他看得一頭霧水。原PO笑稱「有錢人的生活就是這麼樸實無華且枯燥，一餐吃掉我半個月薪水」，且指定收取現金，讓他直呼「大少爺原來一餐兩萬塊這麼飽啊！」此外，該顧客還在1萬8800元的「塔香蛤蜊」後方備註寫下「是高級蛤蜊嗎？18800？比五星級還貴」，讓全場網友瞬間笑成一團。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「18000的蛤蜊裡面是有珍珠美人魚嗎？」、「超想看這個18800的蛤蜊長怎樣」、「那個塔香蛤蜊是吃黃金長大的嗎？而且為什麼你發問卻還是買下去啦」、「笑死，有疑問為什麼還要下單」、「所以來的是什麼」；也有網友質疑「應該是價格打錯了吧」、「應該是188元啦！店家誤植2個0吧」。（編輯：賴詠璿）