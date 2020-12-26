無菜單料理「4人要7000」遭客公審！主廚曝完整經過反擊

昨（25）日是聖誕節，有些民眾也訂位高級餐廳，想好好度過佳節。不過就有一位女網友抱怨，自己預約了無菜單料理的店家卻「踩到大雷」，4個人吃就花了7千元，引發討論。不過今（26）日餐廳主廚也出面揭露完整過程與菜色反擊，「只能說負評就負評，雙方不適合而已」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 昨日一名女網友在臉書社團《爆怨公社》控訴，與友人到無菜單料理的餐酒館，慶祝聖誕，沒想到4人點了4000元的套餐，卻只上了4道菜、4碗濃湯、1份點心及4份甜點，且套餐未附飲料，只好自行加點1000元的酒，另外還買了店家推銷的其他酒品，最後一行人花7000元，卻根本沒吃飽，讓她忍不住痛批：「對這家店真的很失望，以後再也不會去了...從沒踩過這麼大的雷」。▲事件引發討論，店家主廚也出面解釋當天過程。（圖／翻攝店家臉書）事件引發討論，店家主廚也出面解釋當天過程，「我很肯定當下有請外場詢問是否吃飽，也沒聽到對方對於餐點有任何意見，就協助刷卡結帳了。非常感謝內用及外帶了好幾瓶酒，也配合您臨時幫您更改了訂位日期和時間，可能我們彼此真的不適合」。▲一名女網友昨日在臉書社團《爆怨公社》控訴，與友人到無菜單料理的餐酒館花了7千元卻沒吃飽。（圖／翻攝自《爆怨公社》）餐廳主廚也無奈表示，「其實客人吃完對於餐點有任何問題或建議，我們餐廳主都很希望可以現場反應、現場立刻幫您處理，如果當下沒有問題，回家才給負評，我們也是無能為力」。（編輯：潘毅）