吃泡麵不加水也行？老饕狂推「神級吃法」：嚐過就回不去

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吃泡麵不加水也行？老饕狂推「神級吃法」：嚐過就回不去

編輯中心/綜合報導

2020-12-27 12:25:12

▲有網友在 PTT 女孩版提到，關於泡麵「調味粉包」的加法，想知道怎麼加才是內行？貼文立刻引發網友熱議，釣出許多老饕分享自己的獨門比例。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲泡麵因為其便利且口味眾多的特性，因此吸引不少人喜愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
泡麵因為其便利又能填飽肚子的特性，不只常常被拿來當作宵夜，許多人忙碌時也拿來當正餐，但一般來說，泡麵就是用熱水沖泡約莫三分鐘後開吃，但近日卻有網友討論「泡麵不加水吃法」貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「不知道大家有沒有試過，不是科學麵、王子麵那種，是一般大家用來泡的泡麵，只加粉包，醬包不用，混著捏碎乾吃，我發現這樣吃有不少泡麵還蠻好吃的，大家覺得這樣吃法有什麼推薦的泡麵」。
▲網友好奇有沒有泡麵乾吃會很好吃的，結果貼文釣出不少過來人分享經驗。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友好奇有沒有泡麵乾吃會很好吃的，結果貼文釣出不少過來人分享經驗。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「這才是真內行哈哈哈，統一系列的都可以這樣吃超讚」、「統一肉燥、鮮蝦都可以，口感香脆到炸天」、「統一肉燥麵可以這樣吃，比科學麵還佛」、「統一鮮蝦麵，泡的乾的都好吃」、「肉燥麵跟肉骨茶的都超爽吃，這才是泡麵真的吃法吧XD」、「吃過一次回不去...我每次都拿乾的肉燥麵狂吃」、「因為泡麵調味包比科學麵還重，更有味道，所以乾吃才能這麼好吃」。
另外還有內行網友推薦「如果要吃重口味一點，有味丹隨緣系列的可以買，泡菜口味的，包裝裡沒有油包，只有單純的調味蔬菜包，直接灑進去袋子搖一搖，韓式泡菜點心脆麵就誕生了，真的爆炸好吃」。（編輯：張嘉哲）
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