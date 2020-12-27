吃泡麵不加水也行？老饕狂推「神級吃法」：嚐過就回不去
吃泡麵不加水也行？老饕狂推「神級吃法」：嚐過就回不去
編輯中心/綜合報導
2020-12-27 12:25:12
泡麵因為其便利又能填飽肚子的特性，不只常常被拿來當作宵夜，許多人忙碌時也拿來當正餐，但一般來說，泡麵就是用熱水沖泡約莫三分鐘後開吃，但近日卻有網友討論「泡麵不加水吃法」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「不知道大家有沒有試過，不是科學麵、王子麵那種，是一般大家用來泡的泡麵，只加粉包，醬包不用，混著捏碎乾吃，我發現這樣吃有不少泡麵還蠻好吃的，大家覺得這樣吃法有什麼推薦的泡麵」。貼文一出，網友紛紛回應「這才是真內行哈哈哈，統一系列的都可以這樣吃超讚」、「統一肉燥、鮮蝦都可以，口感香脆到炸天」、「統一肉燥麵可以這樣吃，比科學麵還佛」、「統一鮮蝦麵，泡的乾的都好吃」、「肉燥麵跟肉骨茶的都超爽吃，這才是泡麵真的吃法吧XD」、「吃過一次回不去...我每次都拿乾的肉燥麵狂吃」、「因為泡麵調味包比科學麵還重，更有味道，所以乾吃才能這麼好吃」。另外還有內行網友推薦「如果要吃重口味一點，有味丹隨緣系列的可以買，泡菜口味的，包裝裡沒有油包，只有單純的調味蔬菜包，直接灑進去袋子搖一搖，韓式泡菜點心脆麵就誕生了，真的爆炸好吃」。（編輯：張嘉哲）