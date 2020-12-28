為何台灣沒有「水餃吃到飽」？台人抖出關鍵：一開就掰了
為何台灣沒有「水餃吃到飽」？台人抖出關鍵：一開就掰了
編輯中心/綜合報導
2020-12-28 08:33:56
台灣的吃到飽生態遍及各個種類，包括海鮮buffet、火鍋、燒烤等等，甚至連pizza都有吃到飽的餐廳，但你聽過「水餃吃到飽嗎？」近日，就有網友討論「台灣怎麼都沒有水餃吃到飽？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「我看大陸的美食影片，都可以發現有水餃吃到飽、麵條吃到飽，價格也還算公道，但為什麼台灣都沒有這種吃到飽，每次都只有燒烤、火鍋跟buffet的選擇，想知道原因為何？」貼文一出，網友紛紛回應「水餃就吃20~30顆就飽了，價格要怎麼賣」、「你要賣多少啦，150吃到飽？直接倒」、「你訂200好了，大胃王一直來吃你倒，吃不到200覺得不划算不去，你沒生意也是倒，一開就掰了」、「都是墊肚子的食物，又不是缺糧的國家，開這種店會倒」、「水餃一次是能吃幾顆...而且也太單調」、「太單調+1，根本沒人會想去」。綜合網友意見，多數人認為「吃到飽的樂趣是有多元化的選擇，但水餃吃到飽就是單一食物，且購買時份量本身就能夠自己控制，如果訂太高價，食量小的人並不會光顧，但如果訂太低價，來了許多很會吃水餃的人，生意依舊虧損，價格實在無法取捨」。（編輯：張嘉哲）