「全熟雞蛋」怎煮才好吃？網推1關鍵 達人更揭完美做法
「全熟雞蛋」怎煮才好吃？網推1關鍵 達人更揭完美做法
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 06:33:53
在許多料理中，經常可以看見蛋的身影，其中容易烹煮，又不失營養的水煮蛋，是不少人的選擇。近日就有網友在網路上表示疑惑，「全熟的雞蛋該怎麼煮才會有綿密感？」沒想到網友們紛紛力推一關鍵，就連日本的家庭達人都揭露了完美做法，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上回覆一篇「全熟雞蛋怎麼煮才會綿綿的很好吃？」的文章表示，「好吃的全熟雞蛋整顆口感很好，蛋白會有點不會太Q彈且沒味道，而且蛋黃會有點像鴨蛋一樣，濕潤濕潤而且綿綿的很好吃，但也不會像鐵蛋那樣太硬」，原PO也直言表示疑惑，「雖然我已經會煮溫泉蛋水波蛋和半熟蛋，但這種好吃的全熟蛋感覺才是最困難的，有人知道好吃的全熟雞蛋怎麼煮？」此篇文章一發出，許多網友紛紛推測一點關鍵，更有達人揭露了完美的做法，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「你先要有好的雞蛋」、「好的蛋差異非常大，即使是滷蛋那種久煮的蛋，都可以蛋黃綿綿蛋白」、「蛋的價格真的可以體現在品質上」、「覺得放養的雞蛋煮起來好像比籠養的好吃一點」、「雞蛋口感就是火候的問題」、「雞蛋的品質真的很重要」。
而根據YouTube頻道《日本男子的日式家庭料理 TASTY NOTE》中指出，雞蛋要煮的好吃，難度在於蛋殼很容易在煮的過程中破掉，以及熟度的控制，最後更分享了雞蛋在不同時間起鍋後的狀態，從影片中可以看到半熟（5分鐘狀態）的雞蛋最好吃，全熟的雞蛋若要做到這樣的程度，或許真的只能看雞蛋品種來決定。（編輯：王柏文）