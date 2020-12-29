菠菜炒得又苦又澀？別急著下鍋！「1步驟」立馬回甘油亮

提到菠菜，大家一定會想到大力水手卜派，只要他一吃了菠菜，馬上就會變得力大無窮，可以打敗壞人。而有著「蔬菜之王」稱號的菠菜，到底該怎麼煮才不會又苦又澀呢？農委會就分享，只要在料理前做「1步驟」，就能減少苦澀感，一秒回甘又油亮。

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農委會指出，菠菜營養豐富、熱量又低，每100公克熱量只有22大卡，蛋白質含量較一般蔬菜高，甚至能和牛奶媲美，500克菠菜中的蛋白質含量就相當於2個雞蛋，維他命C含量還是所有蔬菜類之冠，比大白菜高2倍、白蘿蔔高1倍，鐵質和鈣質含量也不少，集中在根部，含有大量β-胡蘿蔔素，因此，菠菜擁有「蔬菜之王」的稱號。

農委會表示，菠菜含有大量草酸，一旦遇到鈣，會形成不溶於水的草酸鈣，因此很多人常誤以為和豆腐一起吃，會造成結石，其實，菠菜的草酸跟豆腐裡的鈣是相遇在腸道裡，而不是腎臟，一旦形成草酸鈣，就會隨糞便排出體外了。怕菠菜影響鈣質吸收，真正關鍵是鈣攝取量要足夠，足以跟草酸結合，加上多喝水，就有利草酸鈣排出。

▲菠菜炒得又苦又澀？農委會傳授「料理前1步驟」，立刻減少苦澀感，一秒回甘又油亮。（圖／取自pixabay）

而菠菜內含的草酸，會使人在入口後產生乾涸或苦澀感，許多人因而不敢吃，農委會建議，把菠菜「汆燙」後再料理，就能去除大部分草酸，也會減少澀澀磨牙的感覺。

此外，農委會也提到，菠菜的根部是營養最高的部位，想保留紅頭根部食用的話，可以用刀刮乾淨、再用清水浸泡，仔細沖洗，直到根部及葉脈溝都沖洗到乾淨為止，而如果不吃紅頭及根部，就切除一公分再浸洗。（編輯：許苡晴）