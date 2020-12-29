雞蛋敲開「鮮紅月經」流出！人妻一煎嚇壞　內行抖出真相

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隨後她也透過Google搜尋，透露紅色的雞蛋是因雞在產卵的過程中，卵黃進到了輸卵管當中，簡單解釋就是「血管破了」，而血液流入蛋清中，才出現了血紅色的蛋清，「但是不影響食用哦！而這種紅色蛋清的雞蛋出現的機率是極小的。」雖然知曉真相，卻讓原PO害怕直喊「我也不敢吃就是了！」
貼文一曝光後，隨即引來許多網友討論，「我也遇過一次」、「很少見，可以買樂透了」、「還好不是直接打進鍋子裡」、「我上次也買過，而且是直接打進泡麵裡才看到，整鍋倒掉，我不敢吃」，隨後還有一名專業網友透露「這個是月經蛋」。
留言中，原PO還曝光了將雞蛋拿去煎的照片，只見畫面中，本應是呈現白色的蛋白，經過料理後呈現米駝色，讓原PO嚇壞直呼「煎完變這樣，顏色有點噁心」，針對口感她也害怕表示「我不敢吃啊！」
據《財團法人中央畜產會》資料顯示，在雞蛋裡偶爾會發現蛋黃上粘血絲或血斑塊，其發生原因是在蛋黃形成階段，輸卵管受傷或磨擦破裂出血，血液粘在蛋黃上所造成的。事實上，其並不影響蛋的養分與安全，如果買回來的蛋中發現這樣的情況，只要將血絲或血斑塊剔除，整個蛋還是可以吃的。不過也提醒民眾，若血絲或血斑塊大小超過0.3cm，或擴散於蛋白則不建議食用。（編輯：陳雅雲）