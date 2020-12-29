不送優惠券！全聯提款吐「神祕白紙」　婆媽全瘋：想收集

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不送優惠券！全聯提款吐「神祕白紙」　婆媽全瘋：想收集

編輯中心/綜合報導

2020-12-29 12:21:39

▲原PO到全聯領錢，提款機吐出一張「神秘白紙」，上方竟是食譜。（合成圖／NOWnews資料照／臉書《我愛全聯好物老實說》）
▲原PO到全聯領錢，提款機吐出一張「神秘白紙」，上方竟是食譜。（合成圖／NOWnews資料照／臉書《我愛全聯好物老實說》）
連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，近乎成了超市的霸主之一。對此，一名網友在臉書社團《我愛全聯好物老實說》分享近期到全聯領錢，提款機吐出一張「神秘白紙」，上方竟不是常見的優惠券，「印刷內容」曝光後讓一票婆媽瞬間暴動，直嚷「超想收集的！」
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原PO表示，她到全聯福利中心消費順便領錢，領完錢後提款機吐出一張神秘的白色字條，上方非交易明細，也不是常見的優惠券內容，仔細一看發現竟是一個「幸運長長久九層塔烘蛋」食譜，紙條還印有美麗的花紋點綴。
▲原PO到全聯領錢，提款機吐出一張「神秘白紙」，上方竟是食譜。（圖／翻攝自臉書《我愛全聯好物老實說》）
▲原PO到全聯領錢，提款機吐出一張「神秘白紙」，上方竟是食譜。（圖／翻攝自臉書《我愛全聯好物老實說》）
原PO解釋「全聯和國泰世華的合作，在全聯提款，會吐一張食譜給你」，食譜上方除了有食材和調味配料，底下還寫「九層塔補充滿滿葉黃素，讓眼睛晶亮，看見生活的小確幸」，原PO看完不禁直呼「好有趣！」
貼文曝光後，全場婆媽眼睛為之一亮，紛紛激動回應「會想收集！」「原來提款還有驚喜啊，都不知道」、「我那天買了白蘿蔔想煮排骨湯，順便領錢出來的食譜就是蘿蔔排骨湯」、「領到這張紙的瞬間想再提款一次」、「覺得很實用，不錯耶」、「我的是菠菜炒豬肝」。（編輯：賴詠璿）
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