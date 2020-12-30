牛排吃一半整盤被端走？老饕曝「神解」：店員絕對不敢收
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 11:34:28
有時候去吃牛排時，吃到一半可能想上廁所，就暫時先離席，但常吃牛排的人也曉得，店員見到沒有繼續用餐的鐵盤，總會詢問「還需要嗎？」、「要不要幫您收一下」，尤其一人去吃時，如果暫時離席，有店員會以為座位沒人而將鐵盤就收走。對此，知名美食部落客就分享解決辦法，讓你不再尷尬。
據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》貼文指出，大家或多或少會有一個人去吃牛排的時候，結果中途上廁所回來，盤子就已經被收走，這樣真的又氣又尷尬，但這其實歸咎於我們沒有真正了解「食用牛排應該注意到的禮節」。「不管是睡覺還是吃飯，人總是有三急的時候，所以吃牛排中途跑去廁所也是很正常的事情，而在西方國家也考慮到這樣的問題，所以設定了一套擺刀叉的示意圖，每一種擺法都會有對應的意思，只要跟著擺，保證店員不敢收你還沒吃完的牛排」。如果是要上廁所時，就把刀子跟叉子擺成「八」的形狀，這代表待會你等等就要用餐，這樣服務員就不會收走你的盤子；如果是還想再來一份，就把刀叉擺成「十」，服務生看到就會秒懂；而如果你真的用餐結束了，可以將刀叉擺成「11」的形狀，一方面稱讚牛排好吃，一方面告知已經用餐完畢，幾個小動作，讓你輕鬆不尷尬。（編輯：張嘉哲）