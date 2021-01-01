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萊豬開放！賣場設「無萊劑專區」　標示不實最高罰4百萬

記者陳致宇／台北報導

2021-01-01 13:16:35｜2021-01-01 13:16:58

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▲台北市政府依照地方自治條例要求超市、賣場設置「不含萊劑專區」，目前已有 11 家業者配合實施。（圖／記者陳致宇攝）
今年元旦起中央政府開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉進口，食品標示新制也同步上路，所有豬肉製品都須強制標示「原產地（國）」。為讓民眾可以更安心食用，大賣場自今（ 1 ）日設置「不含萊劑專區」，包含生鮮及冷凍商品等，掃描商標上的 QR Code 還可快速看見豬肉生產履歷，不過民眾對此反應兩極，有人認為設置專區會增加消費意願，但也有民眾認為，在政府規範明朗前會避免買購買豬肉製品。
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台北市政府依照地方自治條例要求超市、賣場設置「不含萊劑專區」，目前已有 11 家業者配合實施。家樂福公共事務部北南區經理李政澤表示，目前已擴大至全台賣場皆設置「不含萊劑專區」，包含生鮮及冷凍商品，民眾都可透過商標上的 QR Code 快速了解豬肉生產履歷，包裝上也會標註商品產地來源，讓消費者安心選購。
▲台北市政府依照地方自治條例要求超市、賣場設置「不含萊劑專區」，目前已有
▲台北市政府依照地方自治條例要求超市、賣場設置「不含萊劑專區」，目前已有 11 家業者配合實施。（圖／記者陳致宇攝）
▲掃描商標上的
▲掃描商標上的 QR Code 可快速看見豬肉生產履歷。（圖／記者陳致宇攝）
記者觀察，設置不含萊劑專區確實有提升消費意願，有民眾會主動詢問賣場人員專區位置，選購時會注意豬肉產地來源，目前會以選購台灣生產的豬肉為主，不會考慮進口豬肉；不過也有民眾認為，對政府目前的規範仍不清楚，因此近期會避免購買豬肉製品，改以牛肉、雞肉或是海鮮為主。

台北市衛生局食品藥物管理科技正黃敬堯指出，日前已召開說明會，向超市、賣場業者宣導設置不含萊劑專區相關規範，即日起也會不定期做稽查，除了地方自治條例規定外，也會依照食藥署訂定「散裝食品標示規定」，強制規範所有食品販賣業者，都要標示原產地（國）資訊；傳統市場部分，也已請市場處向攤商宣導，未來也會有查核的動作。

黃敬堯說，目前衛生局查核人力約 30 多人，為加強稽查力道，也會請市場處、產發局、動保處、觀傳局等局處調派人力協助；若業者原產地標示不實，可依食安法處 4 萬至 400 萬罰鍰，未依規定標示也可依食安法處 3 萬至 300 萬元罰鍰。
▲摩斯漢堡向農委會申請中央畜產會的「台灣豬標章」，全台
▲摩斯漢堡向農委會申請中央畜產會的「台灣豬標章」，全台 284 門市同步掛牌。（圖／記者陳致宇攝）
▲菜單也會註明使用台灣生產豬肉，希望能讓消費者選購時安心。（圖／記者陳致宇攝）
▲菜單也會註明使用台灣生產豬肉，希望能讓消費者選購時安心。（圖／記者陳致宇攝）
▲為了讓民眾品嘗到台灣豬的美味，即日起推出台灣嫩肩豬珍珠堡及台灣里肌豬排堡兩項期間限定商品。（圖／記者陳致宇攝）
▲為了讓民眾品嘗到台灣豬的美味，即日起推出台灣嫩肩豬珍珠堡及台灣里肌豬排堡兩項期間限定商品。（圖／記者陳致宇攝）
此外，連鎖速食業者摩斯漢堡則是向農委會申請中央畜產會的「台灣豬標章」，全台 284 門市同步掛牌，菜單也會註明使用台灣生產豬肉，希望能讓消費者選購時安心。另外為了讓民眾品嘗到台灣豬的美味，即日起推出台灣嫩肩豬珍珠堡及台灣里肌豬排堡兩項期間限定商品，民眾反應不俗，未來會針對台灣豬新品推出優惠活動。
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