火鍋放芋頭煮爛超噁？老饕揭「1預防方法」：湯頭超好喝
編輯中心/綜合報導
2021-01-01 14:03:11
冷冷的冬天，吃火鍋是一大享受，而有不少火鍋店平價又美味，受到不少民眾喜愛，而近日就有一位網友在網路上表示「芋頭丟火鍋煮爛超噁」，對此就有老饕揭露了一個預防的方法，甚至更直言「這樣湯頭超好喝」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PPT WomenTalk板上PO出一篇「芋頭的確不適合丟進去火鍋」的文章表示，「跟芋頭這個食材，一定要熬很久煮到整個爛掉、散開溶進去湯裡面才會好吃，但你吃火鍋根本不會煮那麼久」，原PO更接著說「這樣也就代表，芋頭根本沒機會變成最終型態就被你吃掉了！所以把芋頭丟進火鍋其實是對芋頭的不尊重，完全沒辦法展現芋頭真正的味道」，最後更直言「建議喜歡吃芋頭的，還是踏實地準備排骨、蒜頭去熬湯熬一小時，不要偷懶直接把芋頭丟進火鍋，這是在糟蹋芋頭！」此篇文章一發出，立刻引起了大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「溶進湯裡是在吃噴膩」、「每次都抱著不浪費食物的想法，吞下去都得硬着頭皮了，最終型態完全無法接受」、「我都第一波就丟進去，吃到最後差不多他就會消失了，其實我是想要吃它的，但每次我想起來要吃的時候，他早就融掉了」、「火鍋類只要有澱粉類的下去煮就只能成一餐而已」、「丟火鍋前拿去炸一下，更好吃又不太會煮爛」。對此更有饕客直言「我通常都不會煮爛」，而不煮爛又要有味道，他指出「一般火鍋用芋頭角都先預炸過，炸過後在煮火鍋時比較不容易糊在鍋中，不過炸的過程會把芋頭角水份逼出，降低重量，造成成本上損失，只有全炸熟，這樣對於原料的保存其食品安全才有保障，對於只過油的的炸芋頭，那比較無效」，「芋頭炸過再煮過...口感跟湯頭都會很好喝喔，炸過的顏色 會比較深一點...當然也會比較入味一點」。（編輯：王柏文）