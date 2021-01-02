便當店元旦起「用台灣豬」漲價10元！網炮轟：以前用什麼

含有萊克多巴胺豬肉自元旦正式開放進口，市售所有販售含豬肉及豬可食部位原料的食品，皆需要如實標示「豬肉原產地」，但也有網友發現，竟有業者以使用「台灣豬」為理由，趁機調漲便當價格，此消息一出，大批網友也立刻砲轟「不然以前都用什麼豬」、「根本趁火打劫」質疑店家。

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該名網友於本月1日在臉書社團《爆怨公社》發文，表示他在某間便當店看見公告「本店使用國產台灣豬肉，為反應成本，自1月1日起，三寶飯便當調價5元、豬肉類便當調價10元，而非豬肉類便當則按原價」。

▲一名男網友日前在臉書社團《爆怨公社》PO出某家便當店因為使用台灣豬而漲價的公告。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

另外，該店家也補充了「豬肉累加工品如：香腸、臘腸、臘肉暫停供應」，也PO出「聲明書」，「本公司提供XX之梅花肉、五花肉，皆為台灣『國產豬肉』，來源皆受政府相關單位監督之廠商提供，僅此聲明」，但這也讓原PO超傻眼，在文內無奈表示「因為台灣豬，便當漲價了」。

貼文一出，大批網友紛紛砲轟，質疑店家根本是趁火打劫，「為什麼要漲，用之前的豬肉不就好了，還是之前的豬肉都是來路不明的豬肉，現在都是用有證明的豬肉，所以才要漲」、「漲了以後就回不去了」、「以前就進口牛豬雞羊了！趁機漲一波當台灣人是北X就對了」、「早就有外國豬肉進口，跟萊豬有什麼關係，根本惡意漲價」、「這種店家就別吃了，外國豬肉早就有進口，借題炒作，騙人不知道嗎」、「所以以前都不是用台灣豬？」、「少來，豬肉有漲價嗎」、「以前用的是什麼豬，店家要不要解釋一下」。





事實上，最近的豬肉確實有漲價，根據中央畜產會畜產行情資訊網資料，全台毛豬產地價交易每公斤平均價格近5天呈現逐漸走揚，2021年1月1日毛豬每公斤平均價格為72.06元，較去年同期66.06元上漲近1成，不過仍低於每公斤75元的高價指數，所以目前價格仍算平穩。

至於為何會微幅走揚，也是因為去年我國口蹄疫拔針、防守非洲豬瘟成功，豬肉可出口澳門，導致豬肉量減少，所以價格才會稍微上漲。（編輯：郭佩蓉）