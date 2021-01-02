落實肉品來源標示 新北3828間豬肉攤3個月查核完畢
記者陳志仁/新北報導
2021-01-02 13:49:24
台灣今年1月1日起開放進口含萊克多巴胺的豬肉，新北市長侯友宜於今(2)日前往泰山的公有零售市場，視察販售豬肉及使用豬肉相關產品攤商原產地標示的情形；新北市政府表示，全市共約3828間豬肉及加工製品攤商，預計3個月內百分百的查核完畢。
侯友宜指出，泰山公有市場的66家攤商已全部標示完畢，甚至把外國進口商也標示出來，且也在新北市的食材平台自主登錄，非常感謝大家的配合；新北市共有3828間豬肉及加工製品攤商，市府未來都會逐一查核，目前已查核500攤，3個月以內一定會全部查核完畢，讓民眾買得安心、吃得放心。
泰山公有零售市場自治會長郭詩德說，部分攤商即自主製作豬肉的來源標示板，針對豬肉不同可食的部位分別標示來源，讓消費者在購買時能更清楚掌握資訊，減少消費者疑慮，讓民眾買得安心、吃得放心；衛生局指出，不僅是豬肉攤商需要標示肉品產地，相關加工製品及小吃也應一併標示，未依規定標示或標示不實者，依食安法最高可處400萬元罰鍰。新北市政府市場處長盛筱蓉補充，自中央宣布將開放含有萊克多巴胺豬肉進口後，便積極實地輔導各市場的攤商應清楚標示豬肉原產地，並保留相關來源憑證，也逐步輔導公有的市場攤商在新北市食材平台自主登錄外，亦要求列管的集合攤販及依法申請夜市共同配合；市場處將不定期進行稽查，落實資訊透明公開，提供民眾安心消費的環境。