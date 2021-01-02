員工常遲到！公司不懲罰反推「早到券」 網讚：還缺人嗎
編輯中心/綜合報導
2021-01-02 17:26:32
這幾天寒流發威，離開溫暖的被窩變成不可能的任務，許多上班族往往一不小心稍微賴床一會，就面臨遲到的下場。而中國大陸湖北武漢有一間公司，為了解決員工遲到問題，他們不是懲處遲到員工而是推出「早到券」，祭出各種福利激勵員工早到，不僅效果良好，也獲得網友稱讚，直呼「還有缺人嗎？」
綜合陸媒報導，湖北武漢一間公司發現隨著天氣越來越冷，員工遲到的現象也越來越頻繁。公司希望解決遲到問題，但又不想懲罰員工，因此想出了激勵大家早到的方式，那便是別出心裁的「早到券」。所謂「早到券」，就是公司會先在辦公室各角落藏有寫著「提前下班1次」、「星巴克咖啡」、「免打卡」、「調休」等多種福利的字條，只要員工程找到紙條，就可以兌現上面所寫的福利。但紙條數量有限，若想要獲得便必須早點到辦公室，先搶先贏。可謂真的是「早起的鳥兒有蟲吃了」。「早到券」實施半個多月後，成效十分驚人，早到辦公室變成一種樂趣和公司的「全民運動」，遲到問題大大改善。網友也紛紛評論說，「還有招人嗎」、「別人的老闆總是不會讓我失望」、「聰明的作法，懲罰不如小獎勵，人性如此」、「這種好啊，不想著怎麼控制員工，想著讓員工主動」、「有些人不在乎被處罰，但若變成一種比賽心理，反而會很想要贏」。（編輯：倪浩軒）