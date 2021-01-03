山蘇怎麼挑才好吃？「3特徵」最新鮮：脆滑順口無苦味

「山蘇」葉片不易吸油，烹煮後又不易變色，是許多熱炒店與餐廳的熱門餐點之一，而最常見的料理方法就是加入豆豉和小魚乾一起清炒，不過，部分山蘇吃起來帶點苦味，有些人因而不喜歡，究竟應該怎麼挑才好吃呢？其實只要留意「3特徵」，就能買到鮮嫩脆滑又沒有苦味的品種囉！

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農委會指出，山蘇原產於非洲至玻里尼西亞（太平洋中南部）一帶、澳洲以及亞洲熱帶區，台灣也有原生種，大多生長在中低海拔的森林內，以及綠島、蘭嶼等地區。它是一種附生在樹幹與岩土的蕨類，葉片翠綠，邊緣有波浪狀，因為整體呈軸射狀向四周散開，看似鳥巢，也被稱為鳥巢蕨。

農委會表示，山蘇從野生作物變成量產蔬菜，栽種的人也越來越多，花蓮是最大產地，豆豉、小魚乾清炒山蘇幾乎成為花東的特色料理，鮮脆中帶著黏滑的口感，非常特別。它富含維生素A、C、B2、B6及菸鹼酸，鈣質、鐵質及膳食纖維也不少，幾乎9成都是水，有助於皮膚及神經系統的健康，所含成分對預防貧血、高血壓與糖尿病也有助益。

▲山蘇葉片不易吸油，烹煮後又不易變色，是許多熱炒店與餐廳的熱門餐點之一。（圖／翻攝自農委會）

農委會也提到，雖然現在全年都能生產山蘇，但夏季是它生長最快速的季節，山蘇耐旱卻不愛強光照射，所以需要遮光；冬、春季氣溫太低時，不容易長得好。我們吃的是山蘇的嫩葉，有人覺得它吃起來苦苦的，這個苦味來自單寧酸，在嫩葉裡含量最少。

而挑選山蘇時，到底要怎麼選才新鮮呢？事實上，選擇「葉子越肥厚」、「尖端越蜷曲」、「顏色越青綠」就代表越鮮嫩；葉片太長、脫水有黑點，則可能已經不新鮮，或是纖維老化。（編輯：許苡晴）