全聯驚見「1神雞湯」！婆媽一喝湯頭狂讚：肉質嫩又入味

不少婆媽喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評；而最近天氣嚴寒，來碗熱呼呼的雞湯暖暖身子是再好不過的事了，就有一名女網友日前逛全聯看到一款「神雞湯」，便買回家試試，豈料一試成主顧，貼文一出，婆媽們也暴動了，狂讚「真的超好喝」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示在12月31日天氣超冷，她本想買個雞肉煮剝皮辣椒雞湯，結果在逛全聯時看到這款蒜頭雞湯，「就變心啦」，於是她便將其買回家，想說試試看味道如何。

▲一名女網友日前逛全聯時，發現一款雞湯，買回家一試驚呼「很好喝」。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

貼文一出，吸引了近千人按讚，並留言表示，「超好吃又便宜划算，自由加入喜歡的料，簡直人間美味」、「這湯頭有中」、「湯好喝，肉很嫩，會回購」、「再加兩碗水，加蛤蜊煮味道更讚」、「加包心白菜超好吃的」、「這個超好吃加一點水或米酒，湯好喝，肉也好吃，加點板豆腐，讚」、「我都用這個再另外加剝皮辣椒，也可以煮成火鍋喔，比火鍋湯底CP值高多了」。

不過也有網友認為此款雞湯還好，並點出缺點，「湯我喝不出蒜味，但雞肉好好吃，缺點就是雞肉份量太少」、「可是料好少」、「湯蠻少的」、「料很少啊....」、「我覺得料很少耶，雞肉是不錯啦」。（編輯：郭佩蓉）